Torna “La Lettrice”: primo appuntamento con “Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde”

Il crescente successo delle prime tre edizioni ne ha fatto uno degli eventi più attesi dell’estate: è “La Lettrice”, ciclo di letture interpretative condotte dalla maestria d’attrice di Sara Donzelli. Tutte le serate di quest’anno sono legate al tema del sogno.

Lunedì 29 luglio, alle 21.45, il primo appuntamento, con “Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, il romanzo-mito di Robert Louis Stevenson. Romanzo che è apparso in sogno allo scrittore scozzese, già molto conosciuto per “L’isola del tesoro”, durante una malattia; scritto in pochi giorni, fu un successo editoriale strepitoso e diventò sinonimo stesso dello sdoppiamento della coscienza e scandaglio universale del lato oscuro della natura umana.

Una trama avvincente tra giallo e horror, lasciata intatta nella riduzione per la scena che – per l’occasione – ne hanno fatto Sara Donzelli e Giorgio Zorcù, che si conclude con il ritrovamento della struggente confessione finale del Dr. Jekyll, dove il tema della dualità tra bene e male dentro ognuno di noi, e dell’inconscio incontrollabile, anticipa in modo poetico e commovente la grande stagione della psicanalisi.

Il romanzo ha ispirato una quantità innumerevole di film; memorabili le interpretazioni di Spencer Tracy del 1941, diretto da Victor Fleming e accompagnato da Ingrid Bergman, e del nostro Giorgio Albertazzi nella miniserie televisiva in quattro puntate del 1969.

La Lettrice proseguirà lunedì 5 agosto con “I racconti di Arthur Schnitzler”, un omaggio al grande scrittore viennese; lunedì 12 agosto con “I mondi paralleli di Murakami Haruki”, dedicato ai racconti del più grande scrittore giapponese contemporaneo; lunedì 19 agosto con “I racconti di James Joyce”, due ritratti di donne, Eeveline e Molly Bloom da “Gente di Dublino” e “Ulisse”; per concludere lunedì 26 agosto con “Il mondo visto da Roccamare”, storie e racconti di Italo Calvino e Carlo Fruttero.

“La Lettrice” è un progetto della compagnia Accademia Mutamenti e del Comune di Castiglione della Pescaia. Al leggio Sara Donzelli, cura scenica di Giorgio Zorcù.

Tutte le serate si terranno nel sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, nel borgo medievale di Castiglione della Pescaia, con inizio alle 21.45, per la durata di circa un’ora.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: Accademia Mutamenti – tel. 348.4036571, e-mail [email protected]