Spettacoli, mostre, musica e visite guidate: torna la magia con “Al Cassero…è Natale!”

La magia del Natale incanta Grosseto. Dopo il successo della prima edizione che ha fatto registrare migliaia di presenze, torna “Al Cassero è…Natale!“, l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto, che nei giorni 3 e 4 dicembre e dal 8 al 30 dicembre ininterrottamente trasformerà il Cassero nel Villaggio di Babbo Natale.

Gli Elfi Sgambetto, Mirtilla, Zuccherina e altri ancora, la Regina delle nevi, i Cantastorie e gli artisti di strada, ci condurranno in un mondo pieno di luci, colori e sorprese nel cuore della Fortezza medicea, dove troneggia il grande albero e la Casa di Babbo Natale, che sarà a disposizione dei bambini per ricevere le letterine con i loro desideri, parlare e farsi fotografare. Meritano una visita le affascinanti gallerie della fortezza che offrono la rinnovata mostra di borghi toscani in cartapesta della Toscana medievale ed un calendario di appuntamenti con gli antichi mestieri.

“‘Al Cassero…è Natale è la manifestazione più partecipata di Grosseto – sottolinea Luca Agresti, assessore comunale alla cultura -: l’anno scorso abbiamo sfondato il muro delle 10mila presenze. Ringrazio l’Istituzione Le Mura e la cooperativa Le Orme, che ha un rapporto stretto con il centro cittadino e con le Mura medicee. Siamo molto soddisfatti del lavoro portato avanti dall’Istituzione Le Mura, che ha permesso di ottenere grandi risultati. C’è un focus preciso sulle nostre Mura medicee: iniziative, riqualificazione di luoghi chiusi da tempo, un masterplan per la valorizzazione del monumento simbolo di Grosseto. L’anno scorso la Casa di Babbo Natale ha suscitato emozione ed entusiasmo nei bambini e vogliamo far diventare ‘Al Cassero è Natale’ un evento abituale per la nostra città. Inoltre, a breve stileremo anche un bilancio socio-economico del panorama culturale grossetano”.

“I numeri della prima edizione di questa manifestazione sono stati giganteschi – dichiara Alessandro Capitani, vicepresidente dell’Istituzione Le Mura -. Quest’anno ci siamo impegnati al massimo per rinnovare le iniziative ed incrementarne il numero. Gli eventi che si sono svolti finora sulle Mura sono stati un successo: basti pensare che le mostre al Cassero sono state visitate da centinaia di persone. Quest’anno proporremo ancora una volta ‘Cirigioco’: grazie alla collaborazione di Caritas e degli Scout, all’ingresso del Cassero saranno raccolti giocattoli da donare ai bambini grossetani più bisognosi. Al Teatro Moderno si svolgerà il concerto ‘Cartoon Heroes’, con i più famosi interpreti delle sigle dei cartoni animati, mentre al Cassero la cooperativa Le Orme organizzerà laboratori e visite guidate. Il Teatro Studio e la compagnia Francesca Selva animeranno i locali della Fortezza medicea. All’inaugurazione si esibirà la Fantomatik Orchestra. Siamo convinti di poter superare il numero di presenze dello scorso anno. Ringrazio Conad per aver dato un grande contributo all’organizzazione dell’evento”.

“Ringrazio tutto lo staff dell’Istituzione Le Mura per aver organizzato numerosi eventi in questi mesi – aggiunge la vicepresidente dell’Istituzione, Francesca Maggi -. Le tante presenze hanno premiato questo sforzo”.

“Ci tengo a sottolineare che la manifestazione si terrà anche nei giorni di Natale, il 25 dicembre, e di Santo Stefano, il 26 dicembre – spiega il responsabile amministrativo dell’Istituzione Le Mura, Arturo Bernardini -. Abbiamo pubblicizzato l’evento tramite appositi manifesti anche nelle provincie limitrofe della Toscana meridionale, in modo da attirare visitatori anche da fuori Grosseto”.

Il programma giornaliero di “Al Cassero… è Natale!” comprenderà concerti natalizi, spettacoli di teatro di strada, magia, danza e musica, balli, giochi e laboratori in cui si potranno ascoltare racconti, leggende e storie della buonanotte dei Cantastorie. Le più belle storie di Natale saranno proiettate su un grande maxi-schermo. Nell’officina degli Elfi si potranno confezionare doni e, grazie alla collaborazione con il Centro Orafo di Grosseto, sarà possibile assistere alla lavorazione artigianale del vetro. Attraverso “Cirigioco“, l’iniziativa promossa dall’istituzione Le Mura e dalla Caritas Diocesana, si potranno regalare i propri giocattoli usati a chi ne ha più bisogno. Una grande gara di solidarietà che lo scorso anno ha raccolto quasi 10mila giocattoli usati. Anche quest’anno saranno raccolti e impacchettati con l’aiuto degli elfi e quindi consegnati alla Caritas per essere donati alle famiglie meno fortunate.

Sabato 10 dicembre, alle 21.00, al Teatro Moderno di Grosseto arrivano Ufo Robot e i Griffin, Ken il guerriero e Gumball, Candy Candy e l’Ape Maia, grazie allo show dei “Cartoon Heroes“: una super-band composta dai cantanti storici e dagli autori originali delle più belle sigle televisive, affiancati da alcuni dei più celebri doppiatori italiani. Un ensemble di oltre 20 artisti che contemporaneamente sullo stesso palco celebrano in musica i cartoni animati dagli anni ’70 ad oggi, per la gioia dei bambini di ogni età.

La cooperativa Le Orme organizzerà visite guidate al Cassero e ai sotterranei della Fortezza. Tra le attrazioni di questa edizione c’è il Teatrino dei Puppets, il truccabimbi e lo spettacolo per bambini con i cani “I Toscagnacci”. Tanta musica e danza animeranno la Fortezza. Tra gli attesissimi ospiti i Cartoon Heroes, la Fantomatik Orchestra, I Carbonai di Maremma, la Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble, il Trio Jazz Milani, Vanni, Samperi e la Corale Puccini di Grosseto.

“L’allestimento della manifestazione è impegnativo – sottolinea Gianluca Soldateschi, della cooperativa Le Orme -. Quest’anno ci saranno anche un bosco di ghiaccio e la camera di Babbo Natale. Ringraziamo il Comune e l’Istituzione Le Mura per la fiducia che ci hanno accordato. L’evento si svolge in un contesto unico e particolare, come quello offerto dal Cassero.“

Spazio anche alla danza, con lo spettacolo della Compagnia Francesca Selva “Paradiso dei calzini” con la coreografia di Mauro Paccariè, e al teatro, con lo spettacolo “Pinocchio” a cura di Teatro Studio. Non mancheranno i reading musicali: “Un canto di Natale”, con Luca Pierini, di Charles Dickens e “La Buona Novella”, a cura del Teatro Studio.