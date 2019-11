Protezione civile, via libera del Consiglio comunale al Piano: “Strumento necessario, saranno apportate modifiche”

Il Consiglio comunale approva il Piano di Protezione civile: l’assemblea grossetana ha votato a maggioranza l’adozione del documento dopo che, nella scorsa seduta, il testo era stato rinviato in quarta Commissione per ulteriori approfondimenti e, da quell’assise, rimandato in discussione oggi con procedura di urgenza. Il Consiglio oggi ha, altresì, deciso di attivare una commissione speciale per lavorare alle modifiche al Piano.

“Abbiamo deciso di approvare il Piano di protezione civile così come elaborato perché non possiamo permetterci di correre rischi di alcun tipo, soprattutto in questo periodo dell’anno – ha commentato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -. Ma rimaniamo coerenti con il percorso compiuto fino ad oggi, consapevoli che ogni cosa sia perfettibile. Per questo oggi adottiamo uno strumento che ci indica come comportarci in caso di emergenza ma, al contempo, attiviamo una commissione che già da domani sarà all’opera per apportare quelle modifiche necessarie per avere presto un Piano efficace ed efficiente“.

A norma dell’articolo 23 comma 11 del Regolamento consiliare, sarà quindi istituita una commissione tecnica speciale nella quale siederanno figure professionali tra quelle naturalmente dedicate alla materia: un membro per i Lavori pubblici, uno per l’Urbanistica, uno per la Protezione civile, uno per i Vigili del fuoco, un rappresentante del mondo del volontariato, un tecnico del genio civile della Regione ed uno proveniente dal settore pianificazione della Provincia.

“Si tratta di un piano molto complesso e dà certezza su come agire in maniera puntuale – ha concluso il sindaco –. Il Piano che adottiamo oggi è frutto di una gestazione lunga due anni, vidimato dalla Regione, dalla Prefettura, dalla Provincia. Sono comunque fiducioso dei miglioramenti che arriveranno dal lavoro della commissione speciale“.