Via Roma, il sindaco firma l’ordinanza: “Tutti i negozi chiusi alle 20”

“Per motivi di sicurezza, ho firmato un’ordinanza che impone a tutte le attività produttive (commerciali, artigianali e di servizi) del tratto di via Roma compreso tra via Trento e via Trieste la chiusura anticipata alle ore 20 fino al 31 agosto, ad esclusione di quelle svolte con apparecchiature automatiche“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il provvedimento è dovuto a motivi di sicurezza urbana che impongono alle istituzioni e agli organi di controllo una particolare attenzione per questo tratto di strada cittadino, interessato negli ultimi tempi da casi di cronaca spiacevoli e preoccupanti – spiega il sindaco -. Grazie all’assessore alla sicurezza Fausto Turbanti“.