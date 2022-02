Mala movida, ecco l’ordinanza del sindaco: “Chiusi i negozi di alimentari in centro ogni sera nel weekend”

“Nell’ultimo tavolo del comitato provinciale prefettizio, momento in cui ci siamo confrontati con le altre istituzioni e con le forze dell’ordine tutte, trovando una rafforzata spinta sinergica, abbiamo determinato un importante potenziamento del presidio del territorio, non solo a scopo identificativo, ma volto anche a forme di educazione preventiva che possano influire, tanto quanto la repressione, su quegli atteggiamenti origine della cosiddetta ‘mala movida giovanile'”.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Come sindaco oggi ho emanato un’ordinanza di supporto alle delibere prefettizie, nella quale con decorrenza dalla data della pubblicazione e fino al 31 marzo prossimo, ordino la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare misto, nonché delle medie strutture di vendita per la giornata del venerdì, del sabato e della domenica dalle ore 21:00 alle ore 5:00, in alcune aree del centro storico, tra cui la zona ricompresa all’interno dal complesso monumentale delle mura, e i relativi parcheggi, estesa a 200 metri dalla cinta muraria ed entro i 300 metri dagli ingressi della stessa; le aree comprese tra via Mameli, via Trento, via Buozzi e via Trieste; in via Roma e nelle seguenti vie ricadenti nell’anello esterno alle Mura medicee: viale Ximenes, viale Fossombroni, viale Porciatti e viale Manetti – continua il sindaco -. La speranza è che tale misura, inquadrata come detto in un sistema di interventi interforze, possa contribuire a riportare, già dai prossimi giorni, alla nostra città quella serenità, e tranquillità che le appartengono da sempre e delle quali noi tutti abbiamo necessità in un momento come questo, in cui come istituzioni e come cittadini avremmo tutt’altro da fare piuttosto che doversi, invece, doverosamente preoccupare di simili, inconcepibili, comportamenti.“