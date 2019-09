Municipale, l’opposizione: “Bando per assunzioni pieno di anomalie, va modificato”

“Il bando per l’assunzione di un nuovo vigile continua a destare meraviglia poiché avvantaggerà candidati le cui competenze non risponderanno pienamente ai bisogni del corpo di Follonica“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione a Follonica: Daniele Pizzichi, Roberto Azzi, Massimo Di Giacinto, Charlie Lynn, Sandro Marrini e Danilo Baietti.

“Il consigliere Daniele Pizzichi ha già sottolineato come le nuove moto Honda continueranno a restare inutilizzate poiché i candidati non avranno bisogno di avere la patente A3 per passare il concorso – continua la nota -. Ma le lacune del bando non finiscono qui: oltre alla mancanza di una prova in moto, notiamo la strana assenza di una prova fisica. Una prova, quest’ultima, prevista dalla stragrande maggioranza dei Comuni e tesa, senza infingimenti, a selezionare favorevolmente candidati più giovani e prestanti. Sgombriamo subito il campo da accuse di sessismo o baggianate di questo genere: la legge fissa specifici parametri di idoneità fisica per le donne e per gli uomini affinché possano concorrere a parità di condizioni”.

“In un momento in cui la sicurezza urbana è al centro della vita quotidiana e con l’aumento della micro criminalità, la buona condizione fisica degli agenti rappresenta un elemento centrale in caso di contatto fisico con la persone da controllare – spiegano i consiglieri -. A ciò si aggiunge il fatto che la recente giurisprudenza ha affermato che i vigili sono agenti di pubblica sicurezza a tutti gli effetti; quindi, per contrastare spaccio, il commercio abusivo sono indubbiamente utili uomini e donne giovani, prestanti e non altre figure, casomai vicine alla pensione“.

“Pertanto, chiediamo al sindaco di modificare il bando inserendo la prova fisica, la prova moto e, tra i requisiti, il possesso della patente A3 – termina il comunicato -. Con queste prove il Comune selezionerà un operatore utile ed efficiente per la sicurezza di Follonica. Diversamente sarà l’ennesima occasione persa per migliorare l’efficienza della nostra Municipale“.