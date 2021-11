Suolo pubblico, Cerboni: “Il Comune continui a ridurre le tariffe sull’occupazione”

“Ho depositato in Consiglio comunale una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta a proseguire anche per il 2022 nella riduzione delle tariffe sull’occupazione di suolo pubblico, già intrapresa dal 2017 al 2021“.

A dichiararlo è Giacomo Cerboni, consigliere comunale della Lega.

“In particolare, rispetto allo sconto del 15% raggiunto nel 2021, la mozione propone di ridurre ulteriormente le tariffe per le occupazioni permanenti con edicole, tavoli e sedie, pedane e carrelli espositori e, inoltre, di confermare le agevolazioni in essere per tutte le occupazioni temporanee (-50%), le riduzioni sulle mura medicee (fino a -35%), le agevolazioni per le occupazioni stagionali nelle frazioni costiere e le riduzioni per occupazioni relative alle attività di recupero del patrimonio edilizio (fino a -60%) – spiega Cerboni -. Inoltre, ho proposto di confermare la possibilità di ampliare gratuitamente le varie tipologie di occupazione commerciale, artigianale e di somministrazione, fino alla triplicazione della superficie originaria, per tutto il 2022“.

“La mozione chiede, infine, di porre in essere qualsiasi altra possibile riduzione delle tariffe e/o agevolazione sulle varie tipologie di occupazione (commercio, somministrazione, artigianato, edilizia etc), che nel 2021 sono state ridotte di un ulteriore 50%, grazie a coperture straordinarie reperite nel bilancio comunale – termina Cerboni -. Sono convinto che sia necessario consolidare i risultati raggiunti nell’ultimo quinquennio sul fronte delle politiche tributarie del Comune di Grosseto e, allo stesso tempo, che occorra continuare a sostenere l’economia territoriale ancora limitata dagli effetti della pandemia; per questo chiedo al Consiglio comunale di approvare la mozione”.