“Intitolare l’ex idroscalo ad Italo Balbo”: la maggioranza presenta la mozione

I consiglieri di maggioranza del gruppo “Patto per il Futuro” comunicano alla cittadinanza che sarà presentata una mozione da discutere al prossimo Consiglio comunale, per intitolare l’ex parco dell’idroscalo a “Italo Balbo aviatore”, in riconoscimento alle imprese di volo che hanno reso famoso Orbetello nel mondo.

La mozione sarà presentata in accordo con i sindaco della cittadina lagunare, Andrea Casamenti, il quale, già in passato, si rese disponibile ad accogliere una raccolta di firme promossa in tal senso dal consigliere Silvia Magi.