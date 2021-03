Sanità territoriale, approvata mozione Spadi: “Garantire presenza medici in tutta la Toscana”

“Servono misure strutturali che permettano di colmare l’assenza di medici di medicina generale che si sta registrando anche in molte aree della nostra regione, con particolare riferimento a quelle interne, insulari, rurali e montane. La carenza di personale è riconducibile al numero consistente di pensionamenti in corso e alla complessità e alla lunghezza delle modalità di accesso alla professione. Per questo, crediamo che sia necessario facilitare all’accesso all’esercizio della professione attraverso percorsi di formazione più rapidi e adeguati e introdurre forme di incentivazione, d’intesa con le Ausl e le rappresentanze sindacali, per la copertura degli ambulatori ubicati nelle aree a più alta criticità”.

Così le consigliere del Partito Democratico Donatella Spadi e Federica Fratoni commentano l’approvazione unanime del Consiglio regionale della mozione di cui sono prime firmatarie.

“Il nostro sistema sanitario vive una carenza cronica di medici di famiglia che, vista la differenza tra medici in entrata e in uscita, continuerà per molti anni se non saranno presi rapidamente provvedimenti adeguati – aggiungono le consigliere democratiche -. L’assessore Bezzini in aula ci ha spiegato che si tratta di un tema che tutte le Regioni hanno ripetutamente posto al Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni e che la Toscana è impegnata su questo fronte con grande consapevolezza del problema. Auspichiamo che si studino soluzioni efficaci nel più breve tempo possibile e chiediamo alla Toscana di essere portatrice di questa necessità. La crisi legata al Covid-19 ha fatto emergere la necessità di rafforzare ulteriormente la sanità territoriale per garantire a tutti i cittadini un equo accesso alle cure senza disparità tra territori“.