“Marsiliana d’Albegna”: al via la mostra al Museo archeologico di Grosseto

La mostra “Marsiliana d’Albegna. Dagli Etruschi a Tommaso Corsini” è in arrivo al Museo archeologico e d’arte della Maremma.

L’inaugurazione è in programma sabato 23 luglio, alle 18; la mostra, che rientra in un più ampio progetto di ricerca e di divulgazione e che tocca anche altre località della Maremma, in questo caso sarà dedicata alle necropoli di Perazzeta e Macchiabuia, con l’eccezionale ricostruzione dell’uomo di Macchiabuia, realizzata con tecniche di antropologia forense.

L’esposizione si potrà visitare fino al 31 dicembre e domani avrà due momenti di visita particolari: dalle 21.30 alle 22.30 è infatti previsto un percorso tematico guidato, mentre chi desidera ammirare i reperti e conoscere da vicino l’opera di scavo e di studio potrà farlo anche nell’apertura straordinaria notturna, dalle 21 a mezzanotte.

Per informazioni, è possibile contattare i numeri 0564.488752 e 0564.488750, scrivere agli indirizzi e-mail maam@comune.grosseto.it e accoglienzamaam@gmail.com o consultare il sito internet maam.comune.grosseto.it.