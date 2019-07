Un nuovo mercato a Roselle: appuntamento in via Batignanese ogni lunedì

E’ stata approvata dal Consiglio comunale di Grosseto di oggi la modifica e sostituzione della tavola 1 e della tavola 2 allegate al Piano del commercio su aree pubbliche, prevista con delibera consiliare numero 92 del 26 novembre 2014 e successive modifiche.

“Tra le altre cose – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al commercio Riccardo Ginanneschi – si va a istituire un nuovo mercato settimanale a Roselle, fatto di sei posti, con appuntamento ogni lunedì. Così prendiamo atto delle richieste delle associazioni di categoria e di alcuni operatori e andiamo a creare nuove possibilità di lavoro per gli interessati che operano nel settore. Un altro provvedimento che conferma l’interesse di questa amministrazione comunale per le frazioni e per le loro istanze”.