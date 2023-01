Ztl, il sindaco: “Difendo la scelta del varco elettronico, tutelati residenti e turisti”

“Difendo la scelta del varco elettronico, siamo un Comune turistico e, considerando l’alta concentrazione di visitatori che Massa Marittima registra nel periodo estivo, diventa indispensabile il controllo degli accessi veicolari per salvaguardare il nostro bellissimo centro storico, ripristinando un corretto utilizzo della Ztl a beneficio di residenti e turisti”: così il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, risponde alle lamentele del Pci.

“Una regolamentazione che porterà certamente dei risultati positivi – prosegue il sindaco Marcello Giuntini – in termini di vivibilità e fruibilità del centro cittadino, scoraggiando l’accesso veicolare abusivo. Abbiamo infatti verificato, in questi anni, ripetuti accessi indiscriminati e poca propensione al rispetto delle regole previste dalla Ztl. In particolare, da parte dei fornitori delle attività commerciali, che, specialmente nel periodo estivo, come abbiamo accertato, non rispettano spesso gli orari di accesso, creando disagio a cittadini e turisti”.

“L’articolo del Pci contiene peraltro una serie di inesattezze – ribatte il sindaco Giuntini –, per prima cosa non è vero che c’è un primo e un secondo varco. Il varco è uno solo e si trova subito dopo il pannello indicatore, oltre ad essere chiaramente indicato anche dalla segnaletica orizzontale. La segnaletica che indica la Ztl è chiara e ben visibile dagli automobilisti ed è stata realizzata a norma del Codice della strada. I cittadini hanno avuto il tempo di abituarsi a questa novità dal momento che la normativa prevede un mese di sperimentazione, durante il quale il varco è attivo, ma non vengono emesse sanzioni. Noi per la verità abbiamo fatto quasi un mese e mezzo di sperimentazione. Non comprendo quindi come si possa parlare di balzello. In ogni caso, qualora ci siano state delle sanzioni emesse in maniera difforme, saranno annullate“.

“Per quanto riguarda la possibilità di accesso alla Ztl durante i mesi invernali – aggiunge il sindaco -, come peraltro abbiamo già annunciato a dicembre, dalla prossima settimana fino a metà marzo, si proverà una sperimentazione in cui il varco non sarà attivo, e quindi il passaggio sarà libero, in tre fasce orarie giornaliere, dal lunedì al sabato: una fascia al mattino, una al pomeriggio e una la sera, così come concordato con il Centro commerciale naturale. Colgo l’occasione per rammentare che nei parcheggi blu i residenti, se muniti di apposita tessera, hanno comunque diritto ad un’ora e mezzo di parcheggio gratis. Mi sembra che questa agevolazione sia stata apprezzata dai cittadini massetani, come dimostra l’elevato numero di tessere per residenti, oltre 600, che sono state emesse, ad oggi, dalla multiservizi.”