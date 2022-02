Mala movida, oltre 200 persone controllate e negozio di prodotti etnici sanzionato

Proseguono i servizi di controllo predisposti dalla Questura finalizzati a prevenire la commissione di reati e contrastare situazioni contrarie al decoro urbano legate soprattutto al fenomeno della cosiddetta mala movida.

Nella serata di ieri la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale hanno effettuato un’intensa attività di controllo e di vigilanza nelle zone cittadine maggiormente esposte al problema.

Il centro storico cittadino, compreso nel perimetro delle Mura Medicee, è stato suddiviso in tre settori di competenza, all’interno dei quali le Forze dell’ordine, servendosi anche di pattuglie dedicate in abiti civili, hanno effettuato servizi per scongiurare intemperanze ed abusi, specie da parte di quanti avessero abusato di alcolici ed intervenire tempestivamente su eventuali episodi illeciti.

Nel corso della serata, sebbene il numero di giovani e meno giovani presenti nel centro storico fosse abbastanza consistente, non sono state rilevate situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Durante il servizio sono state identificate complessivamente 212 persone e controllati 15 esercizi pubblici. Sono state comminate tre sanzioni per la violazione della normativa in materia di covid ed è stata altresì contestata la mancata osservanza dell’ordinanza del sindaco di Grosseto per la chiusura alle 21.00 degli esercizi di vicinato ad un negozio di prodotti etnici.

Analoghi servizi di controllo “ad alto impatto” saranno ripetuti oggi e nei prossimi fine settimana.