Centro vaccinale, la maggioranza: “Scelta spetta alla Asl, Pd fa politica sulla salute dei cittadini”

“Il Partito democratico di Manciano ha perso un’altra volta l’occasione per restare in silenzio”.

Con queste parole l’amministrazione comunale di Manciano risponde all’attacco avvenuto a mezzo stampa da parte del vice segretario del circolo locale Francesco Mazzoli sulla scelta della sede del centro vaccinale.

“Il centro vaccinale che raccoglierà i cittadini di Albinia, Magliano in Toscana, Pitigliano, Manciano, Porto Santo Stefano e Isola del Giglio sarà ubicato a Marsiliana, nella palestra della scuola, sede decisa dalla Asl Toscana Sud Est, dopo che era stato proposto anche il palazzetto di Manciano. Rimaniamo basiti, increduli anche esterrefatti – sottolinea il gruppo di maggioranza – da quanto dichiarato pubblicamente da un vice segretario del Partito democratico mancianese, che ha creduto opportuno gettare fumo negli occhi della gente in un momento drammatico come questo. Il Pd fa politica spicciola e denigratoria sulla salute dei cittadini.

La scelta della sede del centro vaccinale non è certamente di competenza di un singolo Comune o dei cittadini, ma di un comitato tecnico scientifico dell’Asl che ha ordinato dei parametri rigorosi e ben precisi per l’ubicazione del centro. La sede per le vaccinazioni deve essere di almeno 400 metri quadrati e deve essere punto di incontro tra tanti centri urbani. Non abbiamo parole su come un partito politico si sia potuto permettere di giocare con la salute della gente e confondere i cittadini. Inoltre, il sindaco di Manciano Mirco Morini, sia in Consiglio comunale, sia in conferenza dei capigruppo, aveva risposto ampiamente al quesito della minoranza, appunto sulla sede del centro vaccinale. A questo punto ci viene da pensare che la segretaria del Pd Hannah Lesch e il vice segretario Francesco Mazzoli non si parlino? Non comunichino? O peggio ancora, non si capiscano tra di loro quando parlano? Il Pd di Manciano non sa più come rendersi ridicolo da solo”.