Covid, il Pd: “Il sindaco rifiuta di aprire centro di vaccinazione in paese, disagi per i cittadini”

Il Partito Democratico di Manciano ringrazia il gruppo di minoranza “Tradizione e Futuro”, per aver proposto una mozione consiliare per individuare uno spazio pubblico all’interno del comune di Manciano da adibire a centro di vaccinazione.

“Cercando di interpretare l’esigenza dei nostri concittadini, era importante chiedere al sindaco Morini un confronto e di individuare in forma condivisa uno spazio pubblico (cinema, palestra, ecc.) per organizzare il piano vaccini nel nostro territorio – spiega il vice segretario del Pd Mazzoli -. In questo momento i centri di vaccinazione più vicini risultano Albinia e Grosseto, due postazioni che, a causa delle lunghe distanze dalle nostre frazioni, specialmente per la popolazione più anziana, rischiano di creare un forte disagio. Durante il consiglio comunale del 18 marzo, purtroppo il Sindaco Morini si è rifiutato di inserire la mozione all’ordine del giorno e di aprire un confronto su un tema di tale importanza. Si è limitato a comunicare una scelta già avvenuta, assieme ai suoi assessori, in quanto è stata individuata la palestra di Marsiliana come centro di vaccinazione per l’intero territorio comunale di Manciano. Una scelta incomprensibile, dato che la frazione di Marsiliana si trova molto vicino all’esistente centro di vaccinazione di Albinia. Una qualsiasi altra realtà del Comune di Manciano avrebbe potuto essere a servizio non soltanto dei cittadini mancianesi, ma anche di tutti gli abitanti dei comuni limitrofi“.

“Ovviamente esprimo grande rammarico nella mancanza di confronto persino sul piano vaccini e ritengo che il centro di vaccinazione avrebbe dovuto essere collocato a Manciano, capoluogo baricentrico dell’intero territorio comunale“, conclude il vice segretario Mazzoli a nome di tutto il Partito Democratico di Manciano.