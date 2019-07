La Lega: “Condizionatori in tilt in ospedale, disagi per pazienti e familiari”

“Quello che sta accadendo all’ospedale di Castel del Piano è davvero inconcepibile e rischia di creare ulteriore disagio a chi è ricoverato nel nosocomio”.

A dichiararlo è Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.

“Da giorni, infatti – prosegue il Consigliere –, i condizionatori sono in tilt e nei vari reparti il termometro ha abbondantemente superato i 30°, con tutte le inevitabili conseguenze del caso. Una situazione indegna che, pare, non verrà risolta nemmeno a breve; addirittura, risulta che nell’ambito dei lavori di ammodernamento della struttura siano stati installati idonei split per l’aria condizionata, ma non il fondamentale motore per farli regolarmente funzionare. Con le temperature elevatissime di questi giorni è chiaro il forte disagio che stanno patendo i malati ed i parenti che vanno a trovarli”.

“Un’altra brutta pagina, dunque, della sanità toscana, che anche in questa zona sicuramente non eccelle. Da parte mia – conclude Marco Casucci –, predisporrò immediatamente un’interrogazione per avere chiarimenti ufficiali su tale inaccettabile criticità“.