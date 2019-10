Viale Italia, al via la manutenzione straordinaria: il Comune investe 350mila euro

Sono 900 i metri di viale Italia coinvolti dal progetto di manutenzione straordinaria che la giunta comunale follonichese ha approvato nei giorni scorsi.

Gli interventi saranno concentrati nel tratto fra via Isola del Giglio e l’intersezione con l’attraversamento pedonale di via Isola di Ischia e via Isola di Ponza e prevedono la sostituzione dell’attuale asfalto con nuovo asfalto di color sabbia-beige.

“L’intervento – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini – riguarda un tratto di viale Italia sul quale insistono molte attività turistico ricettive. L’attuale stato del manto stradale non è ottimale per un lungomare prestigioso come quello di Follonica, quindi abbiamo deciso di progettare un intervento che migliorasse l’estetica del lungomare e l’attrattività di quel tratto. L’occasione che abbiamo sfruttato è quella di una serie di lavori che Acquedotto del Fiora deve svolgere sulla rete fognaria sotto viale Italia, con l’obbligo di ripristino del manto stradale interessato dai lavori. Avremmo potuto far procedere Acquedotto del Fiora ad un ‘rattoppo’, cioè ad un’asfaltatura della sola porzione di strada interessata dalla sostituzione della rete fognaria, ma abbiamo, invece, sottoscritto un accordo con Acquedotto del Fiora che ci permetterà di acquisire a bilancio 61.000 euro, cioè la cifra che Acquedotto del Fiora avrebbe speso per i ripristini, e di rilanciarli con ulteriori risorse comunali per poter realizzare un complessivo intervento di manutenzione straordinaria e di riqualificazione su un lungo tratto di viale Italia”.

I lavori interesseranno una superficie di 9220 m2 ai quali è auspicabile che possano aggiungersi ulteriori 120 metri di lunghezza, fino ad arrivare all’intersezione con via Palmaiola, grazie ai ribassi di gara.

“L’asfalto di colore sabbia – dichiara il sindaco Andrea Benini – che sarà utilizzato per i lavori di manutenzione migliorerà l’estetica e porterà maggior pregio al tratto di viale Italia interessato. Questo intervento deve essere inquadrato nell’ottica di un complessivo progetto di armonizzazione e miglioramento di tutto il waterfront della nostra città in modo da dare continuità ai lavori già effettuati sulla parte di lungomare del centro cittadino. Il lungomare è il biglietto da visita della nostra città e nel corso dei prossimi anni saranno molti i progetti che lo coinvolgeranno: la ciclovia tirrenica lo percorrerà e, accanto a questo primo intervento per il tratto di Pratoranieri, prevediamo di realizzarne altri per completare il processo di riqualificazione a Pratoranieri e Senzuno. Come sempre vogliamo condividere questo progetto, e quelli di più lunga realizzazione, con i cittadini. Per questo stiamo organizzando un incontro con i cittadini del quartiere Pratoranieri che comunicheremo nei prossimi giorni”.

Il costo complessivo dell’intervento è di 350.000 euro, di cui 61.100 euro reperiti tramite trasferimento da Acquedotto del Fiora e i rimanenti da risorse comunali.