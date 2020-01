Percorso ciclopedonale in via Senese, al via i lavori: ecco le modifiche al traffico

Dalle 8 di martedì 7 gennaio fino al termine dei lavori di “Realizzazione del percorso pedonale e ciclabile Grosseto Città/Parco archeologico di Roselle – 1° stralcio funzionale – Tratto 1bis – 14 da ponte Molla alla rotatoria di Roselle” e comunque non oltre le 19 del 29 febbraio (salvo proroghe), sarà autorizzata la creazione di un’area di cantiere stradale in via Senese, nella corsia in direzione di Roselle, nel tratto compreso dal ponte sul canale Molla fino alla rotatoria di Roselle.

Dalle 8 di martedì 7 gennaio fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le 19 del 29 febbraio (salvo proroghe), vengono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

in via Senese, nel tratto compreso tra la rotatoria di Roselle e il ponte sul canale Molla, è istituito il senso unico di marcia con direzione verso il centro città;

via Senese, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Argentina e il ponte sul canale Molla (inizio cantiere), è individuata come senza uscita (con indicazione lato rotatoria via Argentina);

deviazione del traffico in uscita dal centro abitato di Grosseto lungo il seguente percorso: via Argentina – via El Alamein – via Perù – via Paraguay – svincolo Grosseto centro – SS1 – SS 223.

Tutte le modifiche sono contenute nell’ordinanza dirigenziale dell’Ente.