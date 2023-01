Parco del Diversivo, al via i lavori: “Sarà un polmone verde a misura di cittadino”

Il nuovo polmone verde di Grosseto, il ‘Central Park’ cittadino, diventa realtà.

“Con l’inizio di questo importante progetto – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore Riccardo Ginanneschi – facciamo il primo passo che ci porterà a trasformare quella zona in un parco verde attrezzato, sostenibile, a misura di cittadino, che andrà a riqualificare tutto il quadrante in cui è inserito“.

La Giunta oggi – venerdì 27 gennaio – ha fatto un sopralluogo in occasione dell’apertura del cantiere.

Nello specifico, il progetto riguarda il tratto posto tra via Portogallo e via Bulgaria e prevede importanti realizzazioni e allestimenti, tra cui il nuovo percorso centrale, che sarà completamente ciclo-pedonale e per il quale non verrà utilizzato asfalto, ma uno speciale materiale filtrante; una nuova area destinata ai parcheggi; il sistema di illuminazione pubblica; le attività di piantumazione.

“Continueremo a lavorare per dotare nel più breve tempo possibile la città di questo grande spazio verde, sostenibile e all’avanguardia, a completa disposizione delle famiglie, degli sportivi, dei giovani – concludono Vivarelli Colonna e Ginanneschi –: un punto di riferimento innovativo e attrezzato per l’intera comunità. Un grande polmone verde per Grosseto!“.