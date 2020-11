Al via i lavori per la rotatoria sull’Aurelia, Benini: “Priorità della nostra amministrazione”

“Dopo anni di attesa, iniziano finalmente i lavori per la realizzazione della rotatoria tra la strada Aurelia e via Leopardi. L’ingresso a Follonica dall’Aurelia su via Leopardi rappresenta un incrocio molto utilizzato e altrettanto pericoloso; negli anni è stata tragica sede di tanti incidenti, alcuni gravi, tanto che i cittadini follonichesi hanno da sempre reclamato questo intervento“.

Così il sindaco Andrea Benini a commento dell’avvio del cantiere che aprirà nei prossimi giorni, per la costruzione della rotatoria di accesso a Follonica.

“La collaborazione con gli uffici provinciali, che hanno dimostrato grande competenza e capacità, nei mesi nei quali ho ricoperto la carica di vicepresidente della Provincia di Grosseto e negli ultimi due anni, grazie anche all’impegno del consigliere delegato Marco Biagioni – continua il sindaco Benini –, ha consentito di approdare a questo importante progetto, che consentirà la messa in sicurezza di un tratto di strada indubbiamente molto utilizzato sul nostro territorio, sia come arteria di scorrimento che attualmente come strada di comunicazione interna. Nonostante le ristrettezze economiche dei bilanci pubblici, da oggi iniziano i lavori di un’opera richiesta, giustamente, dagli stessi cittadini, che potranno così vedere realizzata un’istanza che da molti anni continuavano a sollecitare”.

“La messa in sicurezza di uno degli accessi di Follonica – conclude Benini – era una delle priorità che avevamo individuato e siamo certi che i cittadini sapranno comprendere i disagi creati nei mesi a venire dal cantiere, poiché l’opera è effettivamente strategica e non più rimandabile; quello di via Leopardi è uno degli ingressi più frequentati della città e sarà fondamentale che la sicurezza sia accompagnata anche dalla cura del decoro della rotatoria“.

I lavori sono iniziati oggi, con l’allestimento del cantiere; fino al 31 dicembre, via Leopardi, nel tratto compreso tra il vecchio ingresso del cimitero e la S.P. 152, sarà chiusa al transito, ma il Comune ricorda che l’accesso a via Leopardi, e quindi anche al cimitero comunale, sarà sempre e regolarmente consentito da via Amendola e da via Chirici, con accesso a Follonica rispettivamente dal bivio Bicocchi e dal bivio Rondelli.