Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7.30, sull’Aurelia, nel tratto tra Cupi e Alberese, in direzione di Roma.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed è andata a sbattere contro il guard rail.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, personale dell’Anas e un’ambulanza del 118.

Fortunatamente, il conducente dell’auto è rimasto illeso.