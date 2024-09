Nuovo anno scolastico: al via l’orario invernale degli autobus

Grosseto. Da oggi, mercoledì 11 settembre, sono online su at-bus.it i nuovi orari del servizio invernale e scolastico dei bus che entreranno in vigore da lunedì 16 settembre, in coincidenza con la riapertura delle scuole in Toscana.

Disponibili nella pagina web www.at-bus.it/it/serviziscolastici i libretti orari pdf e i dettagli di tutti i servizi – suddivisi per provincia – creati ad hoc per andare incontro alle esigenze espresse dagli istituti scolastici agli Enti locali e alle Province o Città metropolitana, nell’ambito del Gtt, ovvero il Gruppo tecnico territoriale, il tavolo di coordinamento del trasporto pubblico locale a cui Autolinee Toscane partecipa con gli enti dediti alla programmazione del servizio.

Visto che gli orari scolastici si avvicenderanno, come ogni anno, da provvisori a definitivi nell’arco di almeno un mese, l’azienda ricorda che eventuali modifiche decise in sede provinciale seguiranno lo stabilizzarsi degli orari stessi. L’assestamento definitivo, deciso sempre d’intesa con gli Enti locali, ci sarà quando gli orari diventeranno definitivi. Questo perché in ogni territorio ci sono scelte diverse da parte degli istituti, come ingressi o uscite anticipate o posticipate o scelte come un orario scolastico su 5 giorni o 6, il tutto con una lunga fase intermedia provvisoria.

Autolinee Toscane invita i propri utenti a consultare la pagina dedicata sul sito at-bus.it e a sollecitare direttamente gli istituti su eventuali esigenze, ricordando che esistono canali ufficiali per segnalare problemi o richieste, che verranno sempre presi in considerazione da Autolinee Toscane in seno al Gtt, tramite il sito: www.at-bus.it/it/parla-con-at.

Campagna abbonamenti

È partita anche la nuova campagna abbonamenti di Autolinee Toscane, che punta sulla sensibilizzazione all’utilizzo del trasporto pubblico, come miglior alternativa al mezzo privato in un’ottica etica ed ecologica. Dai dati disponibili degli osservatori sul trasporto pubblico locale, emerge che chi usa l’autobus risparmia fino a 1,5 tonnellate di CO2 in un anno, facendo quindi un gesto verso la comunità, per tutte e tutti. L’inizio della scuola non è solo un’occasione per spiegare come si usa l’autobus ma anche perché.

Ricordiamo che per abbonarsi occorre registrarsi (e registrare nel proprio profilo anche i figli minorenni) sul sito shop.at-bus.it. Attiva anche la pagina Faq (frequently asked questions) nonché i video tutorial: profilo ordinario (Come registrare un profilo ordinario – YouTube ) e profilo minori (Come registrare il profilo di un minore – YouTube)

Disponibile anche la App gratuita “at bus” dove si trovano tutti gli avvisi di modifiche in vigore per ogni linea, oltre a poter individuare il percorso con il travel planner e acquistare titoli di viaggio.