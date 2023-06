Rievocazioni storiche: i bambini realizzano il progetto ‘Ti racconto il Palio!’

Castel del Piano (Grosseto). “Ti racconto il Palio! Emozioni, colori e storia di Castel del Piano” è il progetto che la Consulta delle contrade ha realizzato con la scuola primaria “L. Santucci”, dedicato alla divulgazione della cultura del Palio e della sua rilevanza per la comunità in ottica, anche, di promozione turistica.

“Abbiamo iniziato un anno fa ad immaginare questo progetto, oggi celebriamo la conclusione della prima edizione con grande orgoglio – spiegano i rappresentanti della Consulta delle Contrade –. L’idea è nata per tenere insieme i principali obiettivi della legge regionale sulle rievocazioni storiche: diffusione della cultura della rievocazioni, coinvolgimento delle scuole e promozione turistica, il tutto facendo leva sulla propensione innata dei bambini al digitale“.

“Cosa abbiamo fatto in sostanza? Abbiamo affidato la registrazione di tre momenti del Palio – proseguono –; durante l’anno magistrati, capitani e priori hanno incontrato i bambini descrivendo loro questi momenti e raccontando come vivono la festa, ognuno dal proprio punto di vista; poi i bambini hanno scritto dei testi e registrato la voce narrante dei video, che adesso sono online. Da oggi, dunque, chiunque cercherà informazioni sul Palio di Castel del Piano troverà i testi classici, ma anche i video con le voci dei bambini che raccontano la manifestazione episodio dopo episodio“.

Alla mattinata sono intervenuti l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Vannini-Lazzeretti” Giovanni Raimondi e il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai.

“L’obiettivo è proseguire nei prossimi anni – concludono – per costruire un archivio sempre più ricco e completo, coinvolgendo magari anche scuole di altri livelli”.

“E’ bello essere qui a Castel del Piano insieme ad una comunità che si riunisce intorno al suo Palio – sottolinea il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo –. La Toscana è terra di arte, di storia, di bellezza, di tante tradizioni importanti come questa, che devono essere sostenute perchè danno il senso dell’identità della nostra regione. Insieme alle bimbe e ai bimbi possiamo guardare al futuro con speranza. Teniamo insieme tradizione e innovazione per costruire una Toscana migliore“.

Dell’importanza del coinvolgimento dei giovani nelle manifestazioni storiche parla la consigliera regionale Donatella Spadi: “Sono loro – dichiara – che poi dovranno portare la memoria di quello che noi gli tramandiamo, per questo reputo quella di oggi un’occasione bella e estremamente importante“.

Il progetto ha anche una finalità di promozione turistica, come sottolinea l’assessore al turismo della Regione Toscana Leonardo Marras. “Questa iniziativa –spiega – diventa, attraverso i bambini, un’occasione di promozione. Sempre di più dobbiamo riconoscere in Toscana il valore storico artistico e di attrattività che hanno queste manifestazioni. D’altra parte riconoscere l’identità attraverso questi eventi significa anche presentarsi come una comunità immersa profondamente nei valori e nella sua storia che sprigiona emozioni da vivere”.

Il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, parla dell’importanza del ruolo delle contrade “che insegnano ai giovani ciò che significa vivere la comunità, le sue manifestazioni e le sue tradizioni. Un applauso va alla Consulta delle contrade che organizzato questa giornata”.

Oltre al lavoro della Consulta, importante è stato anche quello delle insegnanti, come evidenzia il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Vannini-Lazzaretti” di Castel del Piano, Giovanni Raimondi. “Riteniamo che queste iniziative – aggiunge -, come tante altre che l’amministrazione comunale propone all’istituzione scolastica, siano meritevoli della partecipazione della scuola perché rappresentano un fattore di conoscenza del territorio e di integrazione, anche per i bambini stranieri. Tutti questi percorsi rientrano dunque nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza globale”.

I video

I video da oggi sono visibili sul canale YouTube del Palio di Castel del Piano a questo link: https://www.youtube.com/@paliodicasteldelpiano4254

Il progetto “Ti racconto il Palio. Emozioni, colori e storia di Castel del Piano” è patrocinato da Regione Toscana e Comune di Castel del Piano e realizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, di Acquedotto del Fiora e della Banca Centro.