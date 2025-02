Sanità, il sindaco: “Due nuovi medici di famiglia in città, situazione verso la normalità”

Follonica (Grosseto). “Due nuovi medici di famiglia a Follonica”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Come sapete, a febbraio è entrato in servizio il dottor Tommaso Briganti, mentre a marzo sarà la volta di Alessandro Balocchi: a entrambi auguro buon lavoro. Anche un altro dei medici del Golfo, che presto andrà via, sarà subito sostituito da un collega, quindi possiamo dire che a Follonica, dopo tante battaglie, la situazione tornerà, quasi, alla normalità – continua il sindaco –. Mi preme ringraziare i medici di base che in questo periodo difficile si sono messi a disposizione per affrontare l’emergenza, unendo le forze e offrendo il servizio congiunto al presidio sanitario di viale Europa, in funzione fino al 28 febbraio, rivolto a chi è rimasto per mesi senza dottore. Abbiamo potuto toccare con mano il fatto che, volendo e trovando un punto di incontro, possiamo garantire prestazioni importanti grazie alle professionalità che abbiamo a disposizione sul territorio”.