“Camminata per la prevenzione”: evento della Lilt in occasione del “Novembre azzurro”

Grosseto. “Novembre Azzurro” è l’evento annuale della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori, rivolto a tutti gli uomini, per portare l’attenzione sulla prevenzione dei tumori maschili.

La Lilt di Grosseto, per sensibilizzare all’importanza della prevenzione del tumore alla prostata, organizza, per sabato 23 novembre, la “Camminata per la prevenzione”, un evento legato al mese della prevenzione del tumore alla prostata.

“Camminare è una delle attività più semplici e quotidiane, pressoché alla portata di tutti; fare movimento regolare e condurre una vita attiva fa bene alla forma fisica, giocando un ruolo prezioso in termini di prevenzione di numerose patologie – si legge in una nota della Lilt -. Per questo i partecipanti saranno coinvolti in una camminata (partenza alle 15.30), adatta a tutti e su percorso urbano di circa 5 chilometri, che precede la conferenza di informazione ed educazione (inizio della conferenza alle 16.30). Il tumore alla prostata è la neoplasia più frequente nella popolazione maschile e costituisce quasi il 20% di tutti i tumori che colpiscono gli uomini italiani. Ogni anno in Italia sono circa 41.100 le nuove diagnosi e le prospettive di sopravvivenza sono le più alte tra i tumori maschili: 91% a cinque anni dalla diagnosi. Un successo legato alla prevenzione e alla diagnosi precoce, preziosi strumenti di salute al nostro fianco. Tuttavia, essendo una patologia molto diffusa, le vittime ogni anno sono circa 8.200. E’ indispensabile sottoporsi a controlli regolari, in base alla propria età e al proprio rischio personale”.

Il programma

Ad aprire la conferenza sarà il dottor Bruno Mazzocchi, direttore sanitario della Lilt di Grosseto. Gli urologi volontari della Lilt di Grosseto, il dottor Valerio Pizzuti ed il dottor Riccardo Paolini, spiegheranno fattori di rischio e causa delle neoplasie prostatiche, l’importanza degli screening e di una diagnosi precoce.

Controllarsi ed individuare immediatamente l’insorgere di una possibile patologia aumenta notevolmente le possibilità di guarigione e l’opportunità di cure meno invasive.

Interverranno professionisti dell’ospedale di Grosseto in merito a percorsi terapeutici e terapie. In particolare:

la dottoressa Giuseppina Iovini, dell’Uoc Radioterapia (sull’importanza del Gom nel percorso terapeutico);

la dottoressa Marianna Riva, dell’Uoc Urologia (sulla terapia chirurgica);

la dottoressa Giuseppina Iovini, dell’Uoc Radioterapia (sulla terapia radiante);

la dottoressa Roberta Di Rocco, dell’Uoc Oncologia medica (sulla terapia medica).

Per la significativa giornata, a fianco della Lilt Aps-Ets di Grosseto, ci saranno importanti istituzioni: il Comune di Grosseto, l’Azienda Usl Toscana sud-est, il Coeso, la Uisp e l’Asd 4° Stormo.

L’evento si svolgerà nella sede della Fondazione Il Sole, in viale Uranio 40/B a Grosseto.

Nei giorni 23 e 24 novembre, a sottolineare l’importanza del “Novembre Azzurro” per la prevenzione dei tumori maschili, il palazzo comunale si illuminerà di azzurro.

La coordinatrice della Lilt, Barbara Bricca, ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets di Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564.453261.