Ferrovie, Simiani: “Potenziare la tratta tirrenica e stop ai tagli, Salvini chiarisca”

Grosseto. “La rete ferroviaria con il Ministro Salvini è al collasso: ritardi cronici, treni soppressi, disservizi sono ormai purtroppo all’ordine del giorno ed i convogli per arrivare in orario devono addirittura anticipare le partenze. Oggi, come segnalato dai media, è il giorno del ‘Giallo delle Freccebianche’: alcune corse nella tratta Pisa – Roma potrebbero infatti essere soppresse da metà dicembre, privando di fatto la costa tirrenica di uno strumento di mobilità pubblica fondamentale per migliaia di viaggiatori e pendolari.

Dopo le numerose proteste, Trenitalia sembra aver fatto dietrofront, ma con questo Governo degli annunci smentiti e dei continui tagli ai servizi la situazione andrà monitorata con attenzione. Stiamo valutando la possibilità di presentare un’interrogazione parlamentare”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.

“L’offerta sulla tratta tirrenica non va ridotta, ma potenziata, le corse vanno quindi aumentate, non diminuite. Ed è altrettanto fondamentale ridurre i tempi di percorrenza ed in questa direzione è urgente il finanziamento della progettazione della Linea alta velocità o alta capacità di rete Genova-Roma”: conclude Marco Simiani.