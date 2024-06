Oss, la società replica ai sindacati: “Nessun trasferimento da Rsa, missione prevista da contratto”

Grosseto. La società Kos care replica all’articolo dei sindacati sul trasferimento di Oss dalla Rsa Il Poggione di Grosseto.

“È doveroso precisare che non si tratta di trasferimento, ma di semplice missione prevista dal contratto, esclusivamente temporanea, per la quale è garantito vitto, alloggio e indennità economica aggiuntiva – si legge in una nota della società –. La missione riguarda in tutto quattro dipendenti, di cui due volontari, per una durata di una settimana ciascuno, ed è finalizzata a supportare i colleghi di un’altra struttura del gruppo, impegnati nell’avvio di un hospice”.