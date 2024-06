Antiriciclaggio e abusivismo nella mediazione immobiliare: se ne parla in un convegno per gli agenti

Grosseto. La normativa in materia di antiriciclaggio è una delle più delicate e importanti per la professione dell’agente immobiliare: il mancato rispetto o l’errata applicazione comportano il rischio di subire pesanti sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi più gravi, anche responsabilità penali.

Per fornire indicazioni utili alla corretta applicazione delle recenti disposizioni di Legge la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno organizza il convegno dal titolo ‘Antiriciclaggio e abusivismo nella mediazione immobiliare’. L’appuntamento è per il 13 giugno, dalle 9.45 alle 13, al Polo universitario di Grosseto, in via Ginori 43, nella sala delle Colonne.

Il convegno

Durante il convegno, aperto a tutti e gratuito, verranno inoltre illustrate le attività ispettive di competenza della Guardia di Finanza per quanto concerne l’intermediazione immobiliare abusiva, oltre ai compiti della Camera di Commercio di vigilanza sul regolare esercizio dell’attività da parte dei mediatori abilitati. Si parlerà anche del Marchio di Garanzia del consumatore, che viene concesso gratuitamente dalla Camera agli agenti immobiliari che si impegnano a rispettare il regolamento d’uso del Marchio ed i criteri di correttezza, trasparenza e qualità nello svolgimento del servizio, definiti nel Codice di comportamento per il settore, adottato d’intesa con le associazioni delle imprese e dei consumatori. Il Marchio di Garanzia costituisce pertanto un indice di qualità, a tutela degli interessi di clienti ed operatori economici ed al fine di prevenire l’insorgere di conflitti tra gli stessi.

Ad aprire i lavori i saluti di Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del. Tirreno, Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, Serena Badiali, presidente della Federazione italiana agenti immobiliari professionali di Grosseto, Luciano Bianchi, presidente della Federazione italiana mediatori agenti d’affari di Confcommercio Grosseto, e Nicola Piccinni, Col. T.St. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto.

Sul tema ‘Riforma della professione e antiabusivismo’ interverrà Bianchi, mentre Badiali parlerà di ‘Contrasto all’abusivismo nell’esercizio dell’attività: un’opportunità per la professione’.

‘Le attività di vigilanza esercitate della Camera di commercio e il Marchio di garanzia del consumatore’ sarà l’argomento illustrato dal segretario generale della Camera di commercio Pierluigi Giuntoli, mentre l’avvocato Francesco Pedone, del Foro di Grosseto, parlerà di ‘Antiriciclaggio: obblighi da adempiere. Come organizzare la propria struttura’. Infine, il Tenente Colonnello Umberto Piro, Comandante del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Grosseto, tratterà di ‘Ispezioni e controlli. Modalità operative’.

L’evento, organizzato dalla Camera di commercio dellaMmaremma e del Tirreno con la collaborazione della Fondazione Polo universitario grossetano, si svolgerà solo in presenza e non è necessaria l’iscrizione. Ai partecipanti che ne faranno richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.