Questura, Rossi: “In arrivo 12 nuovi poliziotti, sicurezza è priorità del Governo”

Grosseto. “La Polizia della provincia di Grosseto si rafforza con l’arrivo di dodici nuove unità, delle quali sette agenti e tre ispettori saranno assegnati alla Questura e due alla Stradale. Uomini e donne in divisa che andranno a rafforzare l’organico della Polizia di Stato, per garantire prevenzione e sicurezza ai nostri cittadini”.

È quanto annuncia Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia.

“La sicurezza – commenta Rossi – per le nostre famiglie e i nostri cittadini è sempre stata una priorità di Fratelli d’Italia e dell’attuale Governo nazionale. Attraverso lo sforzo profuso da parte del Ministero dell’Interno, e in particolare dal Ministro Matteo Piantedosi, al quale va il mio particolare ringraziamento insieme al sottosegretario Wanda Ferro per l’attenzione rivolta al nostro territorio, anche in Maremma ci saranno più uomini in divisa. Non solo. Anche in tutta la Toscana saranno invece inviate ben 202 unità, tra agenti e ispettori, 12 dei quali destinati a Grosseto, che prossimamente dovrebbero prendere servizio. Poliziotti, come ha precisato la Dagep, la Direzione centrale della Polizia, che per una aliquota pari al 30% degli agenti in prova saranno destinati alle Questure e ai reparti mobili che registrano un’età media elevata, pari o superiore ai 46 anni. Quindi, donne e uomini in divisa che andranno a ricoprire posti in sedi dove l’età media, per un operatore di Polizia, risulta ‘avanzata’. Agenti pronti ad offrire un importante contributo a tutto il Paese nel fare opera di prevenzione e nella lotta contro ogni forma di crimine e illegalità, contribuendo a presidiare il territorio per la sicurezza dei cittadini”.

“Con le attuali e nuove assegnazioni si conferma l’impegno del Governo per il nostro territorio“, conclude il deputato grossetano Fabrizio Rossi.

“Sono lieto di darvi la notizia del rafforzamento della dotazione organica della Polizia nel Grossetano. È ufficiale: arriveranno sette nuovi agenti e tre ispettori che saranno assegnati alla Questura. A questi si aggiungeranno due agenti alla Stradale. Ringrazio il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per aver ascoltato le richieste del nostro territorio”, aggiunge il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna in una nota.