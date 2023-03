Verso le amministrative, Maule si presenta: “Pronto a riscrivere la storia del territorio”

Grosseto. “Siamo pronti a vincere per riscrivere la storia di Gavorrano“.

Con queste parole Andrea Maule ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, la sua candidatura a sindaco di Gavorrano per la coalizione di centrodestra, formata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e che ha incassato il sostegno della neonata associazione “I Riformisti – Verso il Terzo Polo“.

Maule, 41 anni, agrotecnico e consulente in agricoltura, ex arbitro di Serie D, esponente della Lega, è attualmente capogruppo di Centrodestra Gavorrano nel Consiglio comunale del paese maremmano e consigliere provinciale.

“Sono orgoglioso che la coalizione si sia compattata attorno alla mia candidatura a sindaco – ha sottolineato Maule, affiancato dai big locali dei partiti del centrodestra e di fronte ad una nutrita platea, fra cui era presente anche il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Il mio percorso è iniziato nel 2018, quando sono entrato in Consiglio comunale a Gavorrano con la lista civica Gaetano Di Curzio sindaco, che poi si è trasformata in Centrodestra Gavorrano. Oltre ai partiti del centrodestra, ringrazio anche Valentina Ciacci, presidente dell’associazione ‘I Riformisti – Verso il Terzo Polo’, per il sostegno. Abbiamo un’identità allargata, condivisa, ma siamo comunque una coalizione di centrodestra. I cittadini di Gavorrano sono stati importanti nella mia decisione di candidarmi a sindaco“.

Quindi, Maule è entrato nello specifico della sua candidatura: “Sono abbastanza avanti con il programma, la squadra di governo è già decisa, sarà composta da 12 persone che rappresentano tutte le realtà geografiche e sociali del territorio e siamo pronti a vincere – ha dichiarato il candidato –. Gavorrano ha diversi problemi e una situazione di bilancio delicata; noi siamo convinti di poter amministrare meglio di quanto fatto finora. Non vogliamo lanciare progetti faraonici, ma puntiamo a sanare tante piccole criticità”.

“A Gavorrano ci aspetta una battaglia entusiasmante, in cui il centrodestra è più unito che mai – ha sottolineato Andrea Ulmi, segretario provinciale della Lega -. Maule infatti ha saputo conquistare la fiducia della coalizione, è una persona di valore e conosce le problematiche del territorio. Fra l’altro, Gavorrano sarà l’unico Comune maremmano in cui il centrodestra si presenta unito alle elezioni amministrative. Il candidato sindaco ha il pieno appoggio della Lega e delle persone che compongono il partito. Io porterò in Regione le istanze del territorio. Fra l’altro, questa conferenza stampa rappresenta la mia ultima uscita in qualità di segretario provinciale della Lega, in quanto domani è in programma il congresso del partito”.

“Sono rimasto colpito dalla determinazione, dalla schiettezza e dalla semplicità di Maule, Fratelli d’Italia lo appoggia con entusiasmo e in modo incondizionato – ha evidenziato il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi –. Quando il centrodestra è unito vince. Ci auguriamo che Gavorrano possa ripercorrere i successi del centrodestra grossetano. Il paese è il simbolo dell’arroganza del Pd e deve essere spazzato via dalla nostra coalizione, guidata da una persona valida come Maule“.

“Ringrazio gli iscritti di Gavorrano del nostro partito per aver deciso di appoggiare Maule – ha aggiunto Luca Minucci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia –. Il paese ha delle difficoltà causate dal malgoverno della sinistra e noi siamo convinti di poter vincere”.

“Maule ha un programma che propone soluzioni semplici, ma concrete, non pretende di essere un libro dei sogni – ha dichiarato Alessandro Ulmi, di Forza Italia -. I gavorranesi hanno l’opportunità di essere amministrati dal buongoverno del centrodestra”.

“A Gavorrano è importante che il centrodestra sia unito perchè è garanzia di vittoria – ha sottolineato Gianluigi Ferrara, commissario provinciale dell’Udc –. Maule è atteso da una corsa importante, faticosa e bella. E’ importante che la nostra coalizione vinca perchè Gavorrano è sempre stato amministrato dalla sinistra e l’alternanza è il sale della democrazia”.

“La nostra associazione si basa sulla meritocrazia – ha affermato Valentina Ciacci – e riteniamo che Maule abbia tutte le carte in regola per fare il sindaco, avrà tutto il nostro appoggio“.

“Maule è una persona capace, di grande livello amministrativo – ha sottolineato Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Sono molto contento di appoggiarlo e lo sosterrò fino all’ultimo perchè credo in lui. A Grosseto sono riuscito a ricompattare tutto il centrodestra e lui, a Gavorrano, è stato bravo a fare lo stesso. Abbiamo visto che quando il centrodestra è unito sa annichilire gli avversari. La nostra battaglia prosegue e non bisogna accontentarsi. L’unità del centrodestra è fondamentale e lo fa essere la più grande forza a livello politico”.