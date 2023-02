Piano attuativo, Galli: “Il sindaco ha ammesso di voler realizzare 25 suite alla Stellata”

Manciano. “Oggi l’amministrazione di Mirco Morini ha finalmente ammesso in Consiglio comunale di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità di adottare il piano attuativo per la realizzazione di 25 suite presso la Stellata“.

A dichiararlo è Rossano Galli, capogruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Manciano.

“Il tentativo di coinvolgere il passato formulando ricostruzioni storiche assolutamente sbagliate e faziose non è riuscito. Prendiamo atto della vicenda, segnaliamo a tutta l’opinione pubblica il problema dell’assetto e dell’equilibrio del territorio e stimoliamo la massima attenzione sui successivi atti – spiega Galli –. Inizia infatti da questo momento il periodo delle cosiddette osservazioni al piano attuativo: non solo le forze politiche e il mondo sindacale e dell’associazionismo, ma anche tutti i cittadini possono maturare una propria opinione e formulare il proprio parere. Crediamo utile informare correttamente la nostra collettività ed è per questo che proseguiremo nel programma di assemblee pubbliche già iniziato nel mese di gennaio a Manciano”.