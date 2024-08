“Cromatica”: il concerto della chitarrista Martina Barlotta conclude il festival

Grosseto. Il 7° festival “Cromatica”, patrocinato dal Comune di Groseto, si avvia alla conclusione, dopo una serie di sette concerti che hanno visto protagonisti giovani e talentuosi artisti.

Le esibizioni si sono svolte nelle location delle Terme Leopoldine a Marina di Grosseto e del Vivaio di Principina, offrendo al pubblico momenti di grande emozione e qualità musicale. Quest’anno, il festival ha rinnovato la sua collaborazione con il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, rafforzando il legame con le eccellenze musicali della regione.

Particolarmente significativo è stato l’impegno a sostegno di importanti associazioni che operano nel sociale sul nostro territorio. Due eventi, in particolare, hanno avuto un forte impatto: il concerto dedicato a “Tosca” di Giacomo Puccini, con un focus sulla violenza di genere, di cui parte del ricavato è stato donato a un’associazione locale impegnata su questo fronte, Olympia de Gouges; una serata speciale in ricordo di Amanda, con uno spettacolo dedicato alla riflessione in chiave ironica del mondo della cultura e il cui ricavato è stato donato all’associazione La Farfalla.

La partecipazione del pubblico è stata straordinaria e ha contribuito al successo del festival, tanto che il presidente dell’associazione, Federico Pistolesi, ha già in cantiere nuove idee per la prossima edizione, su cui il consiglio direttivo è già al lavoro.

Sabato 24 agosto si svolgerà la serata finale, che si terrà al Vivaio di Principina alle 21.15.

La giovane chitarrista maremmana Martina Barlotta si esibirà in un concerto particolarmente sentito. Il concerto, dal titolo “Dal Sud America al Nord Europa”, mostrerà la meraviglia della travolgente musica latina e nordeuropea. Questo evento intratterrà il pubblico con una selezione di brani che cattureranno l’essenza musicale di queste due diverse, ma altrettanto affascinanti, culture. La musicista ha deciso che donerà il suo compenso a La Farfalla in memoria del nonno recentemente scomparso, che è stato assistito dall’associazione nei suoi ultimi momenti.