“Supereroi”: a “Luci nel Parco” lo spettacolo dei ragazzi della comunità Crisalide

Grosseto. Il prossimo 27 maggio alle 18.00, all’ex Enaoli, a Rispescia, sul palco di “Luci nel Parco”, un gruppo di ragazzi ospiti della comunità terapeutica Crisalide di Magliano, insieme ad alcuni loro compagni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto di Fonteblanda, si esibirà in uno spettacolo di musica, parole e danza.

L’iniziativa è ideata dall’Associazione di promozione sociale Luoghi comuni a impatto sociale (Luci), creata da Fondazione Etica per riunire tutti i 17 promotori dell’innovativo progetto a impatto sociale “Luci nel Parco”. All’interno del Parco naturalistico della Maremma, annualmente, a partire dal mese di maggio e lungo il periodo estivo, viene organizzato un festival musicale con la presenza di artisti del territorio.

Il valore aggiunto di questi spettacoli dal vivo, oltre al fatto di poter godere di buona musica in un contesto naturalistico d’eccezione, durante l’aperitivo o nel dopocena, è rappresentato dal fatto che gli artisti si impegnano a donare almeno due ore del proprio tempo, nei mesi successivi, per insegnare gratuitamente musica a ragazzi che, altrimenti, difficilmente potrebbero avvicinarsi a questo tipo di arte.

E quest’anno, dopo una data di anteprima la sera del 19 maggio, sarà proprio l’evento “Supereroi” a inaugurare l’apertura della rassegna dal nome “Festival circolare – Suoni & Sapori sostenibili”.

Lo spettacolo

“Supereroi” arriva dopo un percorso cominciato a gennaio, quando, con il supporto e sotto la direzione artistica di Davide Braglia e Paolo Mari della scuola di musica Rockland, si è tenuto il primo incontro con i ragazzi della comunità Crisalide. Con ciascuno si è cercato di capire potenzialità e desideri, talora sconosciuti ai ragazzi stessi, individuando i possibili ruoli di ciascuno nello spettacolo da costruire. Da lì, è stato dato avvio a un ciclo di appuntamenti quindicinali, durante i quali i “giovani artisti” si sono avvicinati a uno strumento musicale, hanno dato prova delle loro capacità di canto e di danza, si sono cimentati con la strumentazione tecnica, fino a perfezionare uno spettacolo vero e proprio, che verrà presentato al pubblico a fine mese.

Il brano scelto per questo debutto è “Supereroi” di Mr. Rain, successo dell’ultimo Festival di Sanremo, in quanto il testo mette in risalto l’importanza di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà: avere il coraggio di tendere la mano è un gesto da eroi. Un tema, dunque, di grande rilevanza soprattutto per le ragazze e i ragazzi che stanno affrontando la fase dell’adolescenza, e talora storie personali dolorose.

Il progetto, supportato da tutti i promotori di Luci Aps, si svolge sotto il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Grosseto e del Comune di Follonica; ha ricevuto inoltre il contributo di Confindustria Toscana Sud, Nuova Solmine S.p.A., Fa, Group S.n.c. e Altobelli Forniture Alberghiere.

Don Enzo Capitani, presidente di Luoghi comuni a impatto sociale (Luci) Aps, ha dichiarato: ”Credo che non ci sia un’altra realtà più armoniosa di una musica prodotta da strumenti diversi da loro, ma tutti ugualmente importanti per raggiungere un risultato armonico. Ecco perchè Luci, insieme a Rockland, promuove il progetto della comunità Crisalide. L’unione di soggetti diversi riproduce la bellezza dell’umanità e la sua unicità”.

Giacomo Alessi, presidente di Crisalide, ha sottolineato : “Riprendendo il pensiero di Gustavo Pietropolli Charmet, si tratta di imparare a coinvolgere gli adolescenti nei progetti educativi che si intende predisporre per loro, realizzando un cammino insieme. In quest’ottica la scuola e l’associazionismo hanno l’opportunità di divenire spazi sociali significativi nella crescita di un ragazzo”.

Davide Braglia, direttore artistico di Rockland, ha aggiunto: “Per me è stata un’esperienza indimenticabile e straordinaria. La musica costituisce un terreno ideale di incontro e scambio: i laboratori musicali sono diventati un comune progetto di creatività e divertimento per tutti i ragazzi e, grazie all’inserimento di elementi teatrali, hanno offerto l’opportunità di sperimentazione emozionale. Da ognuno di loro è emersa una personalità artistica ed una sensibilità che mai avrei creduto di poter riscontrare”.

Paola Caporossi, co-fondatrice e presidente ad honorem di Fondazione Etica, ha dichiarato: “‘Luci nel Parco’ e ora il Festival circolare con la comunità Crisalide sono stati pensati non per fare l’ennesimo bel progetto sociale, uno dei tanti di cui il nostro Paese è ricco, ma per diventare un modello innovativo di politiche sociali. Non un progetto locale, ma una sperimentazione che può essere replicata ovunque”.

Per la Regione Toscana, alla conferenza di presentazione che si è svolta a Firenze, sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo; l’assessore alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo Leonardo Marras; la consigliera regionale Donatella Spadi, eletta nella circoscrizione di Grosseto.