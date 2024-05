“Notte europea dei musei”: visita guidata alla mostra del Sassetta ed esibizione al pianoforte

Massa Marittima (Grosseto). Un brindisi con il Sassetta in occasione della “Notte europea dei musei“: Massa Marittima celebra questa importante ricorrenza che si svolge in contemporanea in Europa, sabato 18 maggio organizzando un evento che prende avvio con la visita guidata della mostra “Il Sassetta e il suo tempo”, al Museo di San Pietro all’Orto, per proseguire con la visita al Museo degli organi meccanici sntichi Santa Cecilia, dove si potrà ascoltare al pianoforte il professor Ronzoni.

Seguirà un aperitivo finale nel cortile interno del museo.

La prenotazione è obbligatoria. Il costo è di 15 euro a persona.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0566.906525 – e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com

La “Notte europea dei musei” è promossa dal Ministero della cultura francese, patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’icon, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale del proprio Paese e dell’Europa.