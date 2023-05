Amministrative, Azione: “Ottenuti buoni risultati, complimenti a Ulivieri e Fusini”

Grosseto. “Congratulazioni a tutti i nuovi sindaci maremmani. In particolar modo desideriamo fare i nostri complimenti a Stefania Ulivieri e Gabriele Fusini, che abbiamo sostenuto convintamente fin dal primo minuto”.

A dichiararlo è Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione.

“A Gavorrano i cittadini hanno espresso la volontà di proseguire l’esperienza di governo di centrosinistra, seppur con novità importanti rispetto al passato. Vogliamo per questo ringraziare Stefania Tognozzi e Vico Cerretti, che hanno dato il loro importante contributo per la causa – continua Grassi – ‘L’evidente bisogno di rinnovamento’ di cui parlava la destra a Gavorrano serviva in realtà altrove, a Magliano, dove dopo due commissariamenti la comunità aveva davvero bisogno di buttarsi alle spalle il passato ed aprirsi alla novità. In questo senso vogliamo complimentarci con Gabriele Fusini e la sua squadra, che ha fatto un lavoro veramente egregio. Sapevamo che i maglianesi avrebbero compreso l’opportunità che avevano di fronte. Siamo particolarmente felici per il risultato di Chiara Tofanelli, che abbiamo sostenuto da subito e alla quale facciamo i nostri migliori auguri per la sua elezione in Consiglio comunale”.

“Peccato per Monte Argentario, dove qualcosa purtroppo è mancato, ma continuiamo a pensare che la scelta fatta sia stata per Azione l’unica e la migliore possibile. Rimane l’amaro in bocca per non essere riusciti a portare la nostra testimonianza all’opposizione per soli 25 voti. Un grande grazie a Priscilla Schiano, che, tramite la sua figura civica, ha saputo tenere insieme esperienze politiche diverse, mettendoci tutta la passione ed il coraggio che servono per affrontare una grande sfida come questa – termina Grassi –. Azione continua così il suo radicamento in provincia di Grosseto, aumentando costantemente la sua presenza e il suo impegno sui territori”.