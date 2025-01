Furto e tentativo di due motorini, Turbanti: “Grosseto deve tornare ad essere sicura”

Grosseto. “In via Trento, nella notte tra sabato e domenica, si sono verificati un furto e un tentativo di furto di due motorini”.

A denunciarlo, in un post sulla sua pagina Facebook, è Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto.

“Nel primo caso, la mattina dopo il mezzo è stato poi ritrovato smontato in una strada vicina, mentre nel secondo caso il veicolo è stato manomesso e reso inutilizzabile, per migliaia di euro di danni – sottolinea Turbanti -. Solo pochi giorni fa avevo denunciato e portato all’attenzione di amministratori e forze dell’ordine l’ultimo di una lunga serie di tentativi da parte uno straniero di vendere droga ai miei figli proprio sotto casa. Adesso, nella stessa via si è verificato questo ulteriore vergognoso episodio che rende sempre più evidente, come se ce ne fosse bisogno, quanto Grosseto non si più una città sicura”.

“Bisogna agire, tutte le forze dell’ordine collaborino in nome della sicurezza, sempre più quartieri stanno diventando invivibili. Il Nucleo operativo sicurezza della Polizia municipale è stato il nostro fiore all’occhiello, perché non è più così? Perché non viene più valorizzato? C’è chi si fa bello annunciando che sono stati assunti 15 agenti di Polizia: è solo facile demagogia politica, sappiamo tutti che, a fronte di queste assunzioni, andranno in pensione ben 25 agenti – termina Turbanti –. Tutti gli investimenti fatti negli anni passati sulla sicurezza sono stati vanificati da una gestione di cui i cittadini si lamentano tutti i giorni. Bisogna intervenire, subito, siamo noi ad amministrare la città, dobbiamo trovare soluzioni concrete”.