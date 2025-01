Grosseto. “La scorsa notte alcuni vandali hanno portato via la statua di Gesù bambino dal presepe allestito dai frati francescani nel portico del Municipio. Un fatto gravissimo, che dimostra quanto ancora ci sia da lavorare nella diffusione dell’educazione civica, nel rispetto per il prossimo e per le più elementari regole del vivere quotidiano. Il presepe è un simbolo sacro, di fratellanza, unione, amore universale. È l’emblema delle feste natalizie. Sono veramente colpito e rammaricato.

Il Municipio è dotato di telecamere: confido nel buon lavoro dei nostri agenti affinché vengano individuati immediatamente i responsabili di quanto avvenuto. Non sarà semplice, visto che immagino si siano mossi a volto coperto, da codardi quali sono. Ma non si sa mai: sperare non costa nulla. Purtroppo andiamo a chiudere queste festività con una nota amara”.

Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.