Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative della Questura

Grosseto. La Questura di Grosseto conferma il proprio impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La Polizia di Stato di Grosseto, nell’ambito delle iniziative della campagna “Orange the world” delle Nazioni Unite per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere, da questo pomeriggio e per tutta la notte illuminerà di arancione le 5 torri della Questura.

“L’iniziativa, caldeggiata dal nostro Dipartimento della Pubblica Sicurezza – si legge in una nota della Polizia grossetana –, è stata possibile anche grazie al contributo dei due centri commerciali della città Aurelia Antica e Maremà, sempre attivi su queste tematiche”.

Ancora, questa sera, la Questura di Grosseto parteciperà, con un intervento del Dirigente della Squadra Mobile, alla conferenza organizzata dal Comune in collaborazione con la Provincia ed enti del Terzo settore, dal titolo “Nemmeno con un fiore – Il prezzo dell’amore”, che si terrà presso il Teatro degli Industri.

Anche nell’ambito della campagna nazionale di comunicazione “Questo non è amore”, la Polizia di Stato di Grosseto sarà presente con propri agenti della Questura e della Polizia Stradale per sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Gli appuntamenti sono due, entrambi per il pomeriggio di domani ai centri commerciali Aurelia Antica e Maremà, con personale specializzato della Divisione Anticrimine che saprà ascoltare e consigliare la cittadinanza anche al fine di riconoscere i primi segnali della violenza domestica, anche distribuendo materiale informativo.