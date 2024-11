Staff del sindaco, l’opposizione: “Nuova assunzione e aumento indennità causano criticità”

Follonica (Grosseto). “Si riunirà il 26 novembre alle 16.30 la prima commissione, che abbiamo richiesto per chiarire se e quali siano le ripercussioni delle scelte del sindaco e dell’amministrazione comunale riguardo il personale del Comune di Follonica”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Francesca Stella e Francesco Ciompi, entrambi consiglieri di opposizione e membri della I^ commissione consiliare del Comune di Follonica competente per materia in tema di personale.

“Nei giorni scorsi il sindaco e la Giunta, infatti, hanno approvato una delibera con la quale contemporaneamente si decide di assumere un(a) portavoce e di aumentare consistentemente l’indennità dell’articolo 90 già assunto nello staff del sindaco. Una doppia spesa sicuramente non priva di conseguenze per la spesa pubblica e che pone una serie di interrogativi alla quale occorre una risposta chiara da parte dell’amministrazione – continua la nota -. Innanzitutto: perchè allargare ulteriormente l’ufficio di staff del sindaco con una figura che non fa altro che duplicarne altre già in servizio nella struttura del Comune? Il dipendente assunto a luglio, e che diventerà capo dello staff, svolge già, come da decreto sindacale, funzioni proprie del portavoce e la struttura del Comune ha figure interne con competenze specifiche e iscritte all’albo dei giornalisti”.

“Chi governa sceglie e la scelta del sindaco e dell’amministrazione è evidentemente indirizzata al rafforzamento dello staff del sindaco stesso a spese dei cittadini e delle cittadine di Follonica, ma a quale prezzo e con quali conseguenze – sottolinea il comunicato –? Nello staff del sindaco, oltre al dipendente già assunto, ci sono già altre tre dipendenti (che si occupano anche del Consiglio Ccmunale e della Giunta) e di un’altra dipendente assegnata con decreto dirigenziale allo staff del sindaco, pur avendo molte altre responsabilità. L’assunzione della nuova portavoce andrà ad intaccare il fondo destinato all’assunzione di altri dipendenti o i premi di produttività? La nostra città dovrà rinunciare, ad esempio, ad un agente di Polizia Municipale a tempo determinato? O a un operaio per il cimitero? O non saranno date risposte a quegli uffici che stanno perdendo in queste settimane dipendenti destinati ad altri ruoli?”.

“Siamo convinti che la commissione possa essere il momento nel quale, con trasparenza e chiarezza, noi e tutta la città verranno messi a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a fare queste scelte in un ente in cui storicamente c’è sempre stato un solo articolo 90, che ha lavorato senza alcun incremento di stipendio – termina la nota –, per la propria città.”