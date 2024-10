Ambulatori Asl, il garante per la disabilità: “Montascale di nuovo fuori uso”

Grosseto. Il montascale a servizio degli ambulatori Asl di via Roma è di nuovo fermo da giorni.

La segnalazione giunge dal garante per la disabilità Diego Montani, che da lunedì 7 ottobre ha avviato una discussione con la Asl Toscana Sud Est chiedendo il pieno ripristino del servizio.

“Nonostante le rassicurazioni ricevute – sottolinea Montani –, a oggi tutto è ancora bloccato. Una situazione a questo punto inaccettabile, specie perché ripetuta nel tempo con una certa frequenza“.

In linea con Montani anche l’assessore al sociale, Maria Chiara Vazzano, e l’assessore alle pari opportunità, Angela Amante, che evidenziano: “A causa di questo problema ci giungono notizie di cittadini con disabilità costretti addirittura a rinviare gli appuntamenti per prestazioni mediche, un fatto non accettabile. Comprendiamo che possano esserci problemi tecnici, ma occorre prestare massima attenzione riguardo temi così delicati”.

“Quello alla salute – insistono Vazzano e Amante – è un diritto di tutti. Confidiamo nel buon lavoro della nostra Azienda sanitaria locale che, ne siamo certe, risolverà tutto nel più breve tempo possibile”.