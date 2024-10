“A babbo morto”: Li Bindoli tornano in scena

Porto Ercole (Grosseto). Tornano i Li Bindoli, domenica 20 ottobre alle 16, al teatro di Porto Ercole, con la commedia “A babbo morto”.

Il titolo ricorda l’antica frase pare di origine maremmana con cui si intende dover attendere diverso tempo prima di un evento, ma la famosa compagnia santostefanese non ha fatto passare troppo tempo per rappresentare di nuovo, a grande richiesta dei portercolesi e non solo, l’esilarante commedia “A babbo morto”, che racconta “uno spaccato di vita dei primo del Novecento con la storia di una donna, Caterina, che aspetta da vent’anni il marito, partito per far fortuna in America e mai tornato, ed è costretta insieme alla zia a fare lavori umili per sbarcare il lunario, fino a quando ..”.

Il cast

La commedia è scritta e diretta da Susy Cecchi, aiuto regia Paola Iannetti, aiuto palco Fabiana Mataloni, Alessandro Lacchini e Francesca Casalini, tecnico audio/luci Roberto Bartalini, tecnico video Alessandro Solari, scenografie Marcella Solari e Franco Collantoni, costumi Cristina Lombardelli e Zia Gina, grafica e web Stefano Solari.

Sul palco, presentati da Teresa Capitani, gli interpreti sono Emilia Picchianti (Zia Pasquina), Susy Cecchi (Caterina), Samantha Cimino (Teresa), Angelo Galatolo (Pacifico), Marco Buemi (Emilio) e Paola Iannetti (Olivia).

Tutti al teatro di Porto Ercole, domenica 20 ottobre alle 16: entrata a offerta libera, il ricavato andrà in beneficenza.