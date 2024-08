Bancarelle Mare: Amici di Zanzibar e del mondo al San Rocco Festival per raccogliere fondi

Grosseto. Dopo il successo della serata solidale al Bagno Dolce Vita di Marina di Grosseto, con tanti partecipanti e ospiti, prosegue il calendario di appuntamenti con Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo. I

l prossimo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 agosto, sarà possibile trovare l’associazione al mercatino dedicato all’artigianato locale, in via XXIV Maggio e in via della Chiesa, in occasione del San Rocco Festival.

“Invitiamo i grossetani e i turisti – commenta Rosanna Rondelli, presidente dell’associazione – al nostro spazio espositivo per conoscere le attività che promuoviamo e per sostenere i progetti umanitari. I visitatori potranno apprezzare i prodotti esposti, come gli abiti estivi, le suppellettili, i ventagli, le spezie e la bigiotteri,a con un taglio e una fantasia tipicamente africana. Tramite un piccolo contributo potranno inoltre aiutarci nel reperire i fondi per le protesi per alcuni dei bambini sordomuti e per permettere ai giovani studenti con disabilità motorie cognitive di poter raggiungere tutti i giorni la nostra scuola nell’isola della Tanzania, e non solo, tre giorni alla settimana”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.amicidizanzibaredelmondo.org