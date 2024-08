Dl Salva casa, Rossi : “Legge apprezzata anche dalle associazioni di consumatori”

Grosseto. “Il Dl Salva casa, grazie all’approvazione del Parlamento, è diventato da alcuni giorni una legge dello Stato e finalmente ha messo fine a incubo che durava da decenni. Un provvedimento, molto sentito, sia dai cittadini che dai professionisti, che va nella direzione giusta. Una legge con la quale vengono apportati semplificazioni, snellimento della burocrazia e regole di buon senso, che riporteranno sul mercato tante unità abitative. Regole e norme che trovano ampio consenso anche da parte delle varie associazioni nazionali dei consumatori. Associazioni da sempre vicine e soprattutto attente alle esigenze e alla tutela dei cittadini, con le quali, dopo le audizioni in Commissione, alcune parti sono state condivise e recepite nel provvedimento stesso. Il Decreto Salva casa pertanto rimette nelle mani dei cittadini qualcosa che pensavano di non avere più, ridà in mano a tantissimi italiani una carta che non potevano giocarsi più ,con la possibilità di avere un’unità abitativa a norma e metterla in commercio”.

È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici al termine della conferenza stampa in “Sala Tatarella” presso la Camera, alla presenza del presidente del gruppo di Fratelli d’Italia, l’onorevole Tommaso Foti, e dei vari rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei presidenti nazionali di Confconsumatori, Marco Festelli, e Assoutenti, Gabriele Melluso.

Dello stesso avviso è anche l’avvocato grossetano Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori, presente a Roma mercoledì 31 luglio.

“L’attenzione posta da parte della commissione della Camera dei Deputati competente – dice Marco Festelli – e di tutto il Parlamento sulle osservazioni fornite dalle associazioni dei consumatori, che ricordo essere quelle rappresentative dei cittadini consumatori e quindi delle famiglie italiane, costituisce un esempio di buona politica e di sensibilità delle istituzioni nei confronti dei ‘corpi intermedi’, cioè nei confronti di quelle aggregazione sociali, come le associazioni dei consumatori, attraverso le quali gli interessi legittimi e diffusi dei cittadini prendono voce”.

“L’auspicio, pertanto, è che questo sia il primo passo verso l’ascolto, da parte del legislatore, della voce dei consumatori italiani” conclude il presidente nazionale di Confconsumatori.

Nella foto, da sinistra: l’on.orevole Tommaso Foti, presidente del gruppo Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori, Gabriele Mellus,o presidente nazionale di Assoutenti, l’onorevole Fabrizio Rossi