Festa dei Carabinieri: tutti i militari e i cittadini premiati – FOTO

Grosseto. Oggi pomeriggio, in piazza Dante, a Grosseto, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 209esimo anniversario dalla fondazione.

Alla presenza delle massime autorità civili, istituzionali e religiose della provincia, sono state consegnate le ricompense ai militari che si sono maggiormente distinti in determinate operazioni.

Quest’anno sono stati premiati anche due cittadini che si sono distinti in occasione di un’attività con i Carabinieri; il Carabiniere che da più tempo serve l’Arma in provincia di Grosseto; due gruppi di studenti appartenenti ad importanti realtà scolastiche del territorio maremmano.

Tutti i premiati

Ecco tutti i premiati e le motivazioni dei riconoscimenti:

Encomio semplice del Comandante della Legione Toscana al Maggiore Clemente Cosimo Errico, al Luogotenente C.S. Claudio Capanna, al Luogotenente C.S. Alessio Nerozzi, al Maresciallo Maggiore Fabrizio Falconi, Comandante e Addetti del Nucleo investigativo di Grosseto, con la seguente motivazione: “Conduceva complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un pericoloso sodalizio criminale dedito ai furti ai danni di uffici postali e attività imprenditoriali. L’operazione, sviluppata con prolungate attività tecniche e gravosi servizi esterni, si concludeva con l’arresto di 3 persone, l’applicazione di misure cautelari personali a carico di altre 5 e l’attribuzione a carico dell’organizzazione di oltre 90 furti, riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica e contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione”.

Grosseto e province di Livorno, Arezzo e Pistoia, gennaio 2021 – agosto 2022

Tenente Colonnello Marta Ciampelli, oggi Comandante del gruppo forestale Carabinieri di Grosseto, con la seguente motivazione: “Comandante di Nipaaf, evidenziando riconosciuta professionalità, spiccato acume investigativo e appassionata abnegazione, conduceva una complessa indagine valorizzata dalla compartecipazione di più reparti, che consentiva di disarticolare un’associazione a delinquere dedita a commettere delitti ambientali tra i quali, in particolare, traffico di rifiuti e inquinamento, nonchè abuso di ufficio e corruzione, aggravata dall’appartenenza di alcuni indagati ad associazione mafiosa calabrese. L’operazione si concludeva con la denuncia di 19 persone, l’esecuzione di 13 misure cautelari personali, 2 sequestri preventivi di impianti di gestione di rifiuti e un provvedimento di sequestro per equivalente del valore di oltre 20 milioni di euro”.

Attestato di merito concesso al signor Mauro Mazzarino, con la seguente motivazione: “Appartenente ad Associazione Onlus, nei pressi del lungolaguna di Orbetello, prestava prontamente soccorso a soggetto in pericolo di vita, mettendolo in salvo unitamente ad una pattuglia dell’Arma da loro allertata, evidenziando un elevato senso civico e un non comune senso di responsabilità”.

Orbetello, 17 settembre 2022

Attestato di merito concesso alla signora Sabrina Mandragora, con la seguente motivazione: “Appartenente ad Associazione Onlus, nei pressi del lungolaguna di Orbetello, prestava prontamente soccorso a soggetto in pericolo di vita, mettendolo in salvo unitamente ad una pattuglia dell’Arma da loro allertata, evidenziando un elevato senso civico e un non comune senso di responsabilità”.

Orbetello, 17 settembre 2022

Attestato di merito concesso al Maresciallo Aiutante in congedo Angelo Cutuli, di 94 anni, con la seguente motivazione: “In segno di riconoscenza per gli anni di servizio prestati nell’Arma e per gli anni in cui ha continuato a vestire gli alamari tra le file dell’Associazione Nazionale Carabinieri”.

Premiati anche gli studenti del Liceo musicale, del Liceo artistico e dell’Istituto alberghiero.