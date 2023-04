La Polizia celebra 171 anni al servizio dei cittadini: assegnati riconoscimenti e ricompense agli agenti

Grosseto. Questa mattina, mercoledì 12 aprile, in occasione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che si è celebrata al Teatro degli Industri, il Questore di Grosseto Antonio Mannoni ed il Prefetto Paola Berardino hanno consegnato i riconoscimenti e le ricompense attribuiti nel corso dell’anno agli agenti della Polizia di Stato, che operano nella provincia di Grosseto e che si sono distinti nel corso dell’attività di servizio.

I premiati e le motivazioni

Di seguito i nomi dei premiati e le motivazioni:

Vice Questore della Polizia di Stato Armando Buccini – Encomio

Vice Commissario della Polizia di Stato Paolo Bischeri – Encomio

Ispettore della Polizia di Stato Giacomo Lattanzi – Encomio;

Ispettore della Polizia di Stato Benigno De Gennaro – Encomio;

Sovrintendente della Polizia di Stato Michele Vannozzi – Lode;

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Michela Malentacchi – Lode;

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Francesco Dragoni – Lode;

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Vincenzo Pagano – Lode;

con la seguente motivazione:

“In servizio presso la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, espletavano un’attività di Polizia Giudiziaria, che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto di un cittadino straniero, ritenuto responsabile del reato di omicidio preterintenzionale”

Grosseto, 2 ottobre 2019

Ispettore della Polizia di Stato Massimiliano Fioravanti – Encomio;

Vice Questore della Polizia di Stato Armando Buccini – Lode;

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Andrea Polionato – Lode;

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Vincenzo Pagano – Lode;

con la seguente motivazione:

“In servizio presso la Squadra Mobile, evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletavano un’attività di Polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei cittadini stranieri e un divieto di dimora nella regione Toscana nei confronti di un loro connazionale, tutti responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”

Grosseto, 04 dicembre 2019

Vice Questore della Polizia di Stato Armando Buccini – Encomio;

con la seguente motivazione:

“In qualità di dirigente della Squadra Mobile, evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, coordinava un’attività di Polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di tre individui resisi responsabili di rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale, sequestro di persona, possesso di segni distintivi contraffatti e sostituzione di persona.”

Grosseto, 22 settembre 2016

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Antonio Geatani, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Grosseto – Lode;

con la seguente motivazione:

“Evidenziando capacità professionali ed impegno, dirigeva un’attività di Polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di dieci persone ritenute responsabili, a vario titolo, di tentata rapina aggravata, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma da taglio ed altro”.

Taurianova, 27 luglio 2018

Numerosi altri sono i riconoscimenti che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha attribuito al personale della Questura di Grosseto, per importanti operazioni di Polizia e soccorso pubblico, che verranno consegnati personalmente dal Questore nei prossimi giorni.

Premiati dal Questore Antonio Mannoni anche gli studenti della provincia di Grosseto che sono risultati vincitori del concorso “PretenDiamo legalità”, attraverso la redazione di elaborati sulle tematiche della legalità: si tratta di tre alunne dell’Istituto comprensivo Monte Argentario – Giglio

DonatoriNati presente al 171°anniversario della Polizia di Stato

Donare il sangue è un gesto semplice e veloce, ma di grande valore: una mission che da tempo DonatoriNati porta avanti su tutto il territorio nazionale. Un impegno straordinario che quest’anno, il 12 aprile, giorno dedicato alle celebrazioni per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, DonatoriNati ha organizzato in tutta Italia una serie di iniziative in linea con l’esserci sempre della Polizia di Stato.

Roma, Grosseto, Frosinone, Milano, Imperia, Padova, Treviso, Bologna, Piacenza, Cesena, Pescara, Campobasso, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Bari, Andria, Lecce, Reggio Calabria, Siracusa e Cagliari sono state le città in cui i DonatoriNati sono stati presenti con stand informativi e raccolte straordinarie di sangue.

“Rivolgo un appello accorato ai giovani affinché impegnino parte del loro tempo e delle loro energie per scoprire quanto può essere profondo il significato del verbo donare. Ampio è il sentimento dell’altruismo ed immensamente grande l’aiuto che concretamente si può dare al prossimo diventando donatori. La Polizia di Stato da tempo promuove e sostiene un gesto così nobile e spesso indispensabile“, afferma il presidente nazionale DonatoriNati Claudio Saltari.

Quest’oggi in piazza San Michele a Grosseto, in concomitanza con il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, davanti al Teatro degli Industri, presso lo stand dei DonatoriNati, tanti sono stati i cittadini di Grosseto, entusiasti dell’iniziativa, con decine di adesioni all’associazione, primo fra tutti anche il Questore di Grosseto, che ha fatto un appello alla donazione di sangue, perché chi dona il sangue dona la vita.