Rivoluzione rifiuti: al via le nuova modalità di raccolta differenziata in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia. Tutto pronto per la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Castiglione della Pescaia.

Questa mattina, nella Sala della Giunta comunale, il sindaco Elena Nappi e il consigliere con delega all’ambiente Fabio Tavarelli, insieme ad Alessandro Fabbrini e Gianluca Paglia, presidente e direttore generale di Sei Toscana, hanno presentato le prossime attività legate alla revisione dei servizi.

Le nuove postazioni

Dai primi di marzo, Sei Toscana istallerà su tutto il territorio comunale 115 nuove postazioni di raccolta differenziata con contenitori ad accesso controllato. I nuovi contenitori saranno tutti dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card. La tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari e questo consentirà, quando il nuovo servizio sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.

“La nostra amministrazione è molto sensibile alla tematica della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti – sottolinea il sindaco Elena Nappi -. Andiamo verso un’economia di sistema che punta all’aumento della percentuale di raccolta differenziata e ad incrementare l’aspetto green del territorio, oltre a voler incentivare la qualità dei servizi. Sappiamo che non è semplice scardinare le abitudini dei cittadini, per questo motivo a breve partirà questa nuova modalità di raccolta differenziata in modo da far sì che residenti e turisti familiarizzino con il servizio prima dell’estate. E’ un cambio importante e sostanziale per arrivare alla tariffazione puntuale dei rifiuti”.

“A Castiglione della Pescaia – continua il sindaco – andiamo verso una raccolta differenziata sempre più di qualità con la creazione di queste nuove postazioni dove troveranno luogo contenitori informatizzati ad accesso controllato che inizialmente saranno lasciati aperti. I bidoni dell’organico avranno un aumento della volumetria, ma residenti e turisti si apprestano a fare anche la suddivisione del multimateriale con campane ‘pesanti’ per il vetro e quella per il materiale ‘leggero’ composta da lattine e plastica. A settembre, assieme a Sei Toscana, organizzeremo altri incontri con la cittadinanza e prenderà il via la distribuzione delle 6Card. I nuovi contenitori interesseranno Castiglione della Pescaia, le campagne e Punta Ala. Le frazioni di Tirli, Buriano e Vetulonia continueranno ad essere servite dal porta a porta, servizio che è stato confermato per le attività dell’accoglienza del centro della cittadina costiera anche per la stagione estiva 2023″.

“La stagione 2022 è stata soddisfacente in merito al decoro urbano – afferma Fabio Tavarelli – e abbiamo gestito la raccolta dei rifiuti in modo corretto. Adesso vogliamo seguire il piano industriale di Sei Toscana. Le postazioni informatizzate sono state allestite in modo da non arrecare disagi ai residenti e chiunque potrà conferire i rifiuti dove vuole, dato che abbiamo rinunciato, nella collocazione dei cassonetti, al criterio di prossimità. Cittadini e turisti potranno pertanto conferire i rifiuti nei punti a loro più comodi. La grande novità di questa riorganizzazione dei rifiuti è che faremo il prelievo a domicilio in tutte le attività commerciali, fornendo soluzioni su misura a tutti ed evitando quindi la commistione tra rifiuti dei privati cittadini e quelli dei locali. I controlli verso chi non conferisce correttamente i rifiuti aumenteranno, dato che vogliamo mantenere il servizio efficiente”.

Con l’avvio della riorganizzazione sarà introdotta la raccolta separata del vetro, che dovrà essere conferito nei contenitori di colore verde e che consentirà di migliorare il riciclo dei materiali in un’ottica di economia circolare.

“Castiglione della Pescaia ha dimostrato grande sensibilità alle tematiche ambientali – sottolinea Alessandro Fabbrini, presidente di Sei Toscana –. Sei Toscana si pone l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata e offrire maggiore decoro alle località di grande pregio ambientale. Investiremo 150 milioni di euro in tutti i comuni”.

“A Castiglione della Pescaia la raccolta del vetro sarà separata da quella del multimateriale per ridurre il livello degli scarti – spiega Gianluca Paglia, direttore generale di Sei Toscana -. I cittadini e le imprese devono utilizzare i cassonetti in modo corretto così da aumentare la qualità della differenziata. A Castiglione della Pescaia saranno spedite le 6Card a tutte le utenze e potranno essere chieste anche più tessere, in modo che i proprietari di case in affitto possano darle ai turisti che vi alloggiano”.

L’utilizzo delle nuove postazioni, che in questo primo periodo saranno “aperte” fino al termine dell’estate (per aprire il contenitore basterà premere il pulsante presente sul display di ogni cassonetto) è molto semplice: è a disposizione dei cittadini un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori.

Gli incontri

In questi giorni partiranno anche le prime attività di informazione e comunicazione rivolte a tutta la comunità, tra cui due incontri pubblici che si terranno giovedì 16 marzo, alle 18 e alle 21, nell’auditorium delle scuole medie a Castiglione della Pescaia, e venerdì 17 marzo, alle 18, ala Delegazione al Gualdo a Punta Ala.