Grosseto piange la scomparsa di Gabriele Bellettini

E’ morto ieri, dopo una lunga malattia, Gabriele Bellettini, 79 anni, uno dei politici più conosciuti della nostra provincia e tra gli esponenti più importanti della Democrazia Cristiana.

Eletto consigliere al Comune di Grosseto ininterrottamente sin dagli anni Settanta, diventando poi assessore, per nove anni, e prosindaco del Comune di Grosseto dal 2005 al 2006, quando Alessandro Antichi lasciò la carica di primo cittadino per candidarsi a presidente della Regione. E’ stato anche assessore della giunta Antichi.

Alle elezioni del 1990 venne eletto consigliere regionale nella lista della Dc. Bellettini è stato stato per molti anni presidente della Misericordia di Grosseto.

Alla moglie Laura, alla figlia Barbara, al genero Emanuel Cerciello e alle nipoti Beatrice e Benedetta le condoglianze della redazione di Grossetonotizie.com

“Apprendo con profonda commozione la scomparsa dell’ex sindaco ed ex consigliere regionale Gabriele Bellettini, un grande esempio per tutta la politica grossetana e non solo – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Insegnante, ha operato nel mondo della scuola, dello sport, del volontariato, sempre portando con sè saggezza e una preziosa capacità di ascolto della pluralità di idee. Ha lasciato il segno nella nostra comunità, alla quale si è dedicato con passione e dedizione per tutta la vita. Un forte abbraccio alla famiglia”.

Nella foto: Gabriele Bellettini insieme ad Emanuel Cerciello e all’ex esponente dell’Udc Mirella Pastorelli