Sanità, Fratelli d’Italia: “Nella scure dei tagli anche i consultori. La Asl smetta di ingannare i cittadini”

“Non è cambiato il modo di agire dell’Asl Toscana Sud Est. Prima si pensa a svuotare progressivamente le strutture, poi si limitano i servizi e successivamente, per coprire i danni che i cittadini e pazienti subiscono, la Asl annuncia che siccome i numeri delle prestazioni sono diminuiti, si propone come soluzione la chiusura o il drastico ridimensionamento degli stessi”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

“Dopo il ridimensionamento dei reparti di chirurgia dell’ospedale di Orbetello e Massa Marittima, dove si svolgono solo operazioni programmate, e quello di Pitigliano, dove sono stati tagliati molti servizi, adesso la Asl Toscana Sud Est ridimensiona anche i consultori del territorio – sottolinea Rossi -. Quindi, in definitiva sempre meno servizi per i cittadini. L’assessore alla sanità toscana, Stefania Saccardi, arrivata in Maremma la settimana scorsa con accanto la pletora degli amministratori locali del centrosinistra, invece sbandierava ai quattro venti l’aumento dei servizi all’ospedale di Grosseto e nel contempo annunciava più servizi anche per gli ospedali periferici, dimenticandosi, o meglio facendo finta di non sapere, che l’Asl Toscana Sud Est invece deliberava di tagliare servizi e attività sanitarie”.

“Così anche il consultorio, che era un punto di riferimento importante per la donna e per tutta la famiglia, andrà a scomparire. La Asl Toscana Sud Est è ora che scopra le carte e dica veramente che non è in grado di gestire la sanità e i servizi sul territorio della nostra provincia. Noi di Fratelli d’Italia, a differenza di questo management sanitario, abbiamo a cuore la salute dei cittadini e quindi la tutela degli stessi – termina Rossi -. Gli ospedali di Massa Marittima, Orbetello e Pitigliano non devono perdere i servizi e soprattutto non devono subire tagli. Così facendo a rimetterci sono solo i cittadini e i pazienti“.