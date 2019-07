Isola ecologica, Forza Italia replica a Nappi: “Non accettiamo lezioni da chi cerca solo visibilità”

Il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, Michele Giannone, difende l’operato del consigliere azzurro Massimiliano Palmieri, che “ho preventivamente condiviso nelle sue scelte. Invito il vicesindaco Nappi a dare le sue sterili lezioncine di come si sta all’opposizione in altri luoghi preposti della sua maggioranza”.

“Forse vuole presentarsi alle prossime elezioni da candidata a sindaco? Ha bisogno di una continua visibilità, oggi più che mai? – si domanda Giannone – La visibilità, se riesce, se la prenda sulle cose che spesso fa in ritardo, come quella di lasciare un cantiere aperto per tutta la stagione estiva sul porto canale o trovare improduttive giustificazioni del ritardo all’isola ecologica ‘argipelago pulito’ per i pescatori castiglionesi, assegnando la colpa ad altre situazioni contingenti“.

“Un’opposizione che esiste, come quella del nostro gruppo consiliare di centrodestra, sottolinea legittimamente le disfunsioni del territorio, che sono tante, soprattutto quelle affidate alle sue deleghe – termina Giannone -. La Nappi non resti ‘incredula’ quando Palmieri le ha elencate alle cronache per una maggiore diffusione, poiché è nei compiti del suo ruolo di consigliere, oltre al fatto di essere da stimolo per una risoluzione delle problematiche da parte di una maggioranza spesso lenta, per non dire dormiente e per niente innovativa“.