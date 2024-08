Consiglio comunale, l’opposizione: “Votazioni e atti irregolari e viziati, sedute falsate”

Follonica (Grosseto). “Chiediamo al sindaco Buoncristiani di fermarsi, resettare tutto e ripartire nel rispetto delle regole. Votazioni e atti sin qui compiuti dal Consiglio comunale sono infatti palesemente irregolari e dunque viziati”: i consiglieri di opposizione di Follonica denunciano una situazione che “a voler essere gentili – dicono – è figlia di tanta approssimazione e leggerezza”.

Andrea Pecorini, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Francesca Stella hanno protocollato un formale rilievo di quanto accaduto, “anzi non accaduto, visti i fatti“, in questi giorni.

“Lettere indirizzate a sindaco, Prefetto e difensore civico perché sia ripristinata la regolarità e si impediscano nuovi atti, a cominciare dalla discussione del bilancio – spiegano dall’opposizione -, fuori dal rispetto della legge”.

“E non ci si dica – avvertono i consiglieri e le consigliere – che sono solo formalismi. Mai come in questo caso la forma è sostanza e mai come in questo caso il mancato rispetto delle regole può tradursi in gravi danni per i cittadini”.

Il fatto

“Nella sua seduta del 23 luglio scorso il Consiglio comunale ha approvato la surroga di tre consigliere comunali in sostituzione degli assessori Poggetti e Turini e del vicesindaco Baietti – spiega l’opposizione in una nota –. Il problema è che il presidente del Consiglio comunale Alberto Aloisi non ha messo in votazione l’immediata eseguibilità delle surroghe, voto la cui necessità era indicata già nella proposta di delibera inviata per tutti i consiglieri e sulla quale era stato apposto il parere di regolarità tecnica, per mettere Consiglio in condizioni di immediata e piena operatività. C’è di più, nel verbale redatto risulterebbe che le surroghe sarebbero state votate all’unanimità dei 17 consiglieri, mentre i sei consiglieri di opposizione si sono astenuti. Tutto falso quel che riporta il verbale e tutto verificabile, compresa la mancata messa in votazione dell’immediata eseguibilità, ascoltando la registrazione audio della seduta”.

“E’ quindi evidente – denunciano i consiglieri di opposizione – che tutte le votazioni successive, l’approvazione del processo verbale, la composizione delle commissioni consiliari, le mozioni contro i tagli del Governo e contro l’emissione del francobollo commemorativo di Italo Foschi, sono viziate. Come irregolare, quindi, è la convocazione odierna della prima Commissione per la discussione del bilancio. Ad avvalorare la nostra tesi c’è l’ulteriore fatto che per la proclamazione degli eletti è stata votata l’immediata eseguibilità. Due pesi e due misure per atti, la proclamazione e la surroga, di identica portata. Alla maggioranza diciamo fermatevi, ripristinate la legittimità e pienezza dei poteri degli organismi comunali per evitare danni ai cittadini”.

“Sì, danni – spiegano i consiglieri di opposizione –, perché un bilancio approvato irregolarmente significa impossibilità di fare spese, investimenti ed assunzioni. Ci auguriamo che sia l’ultima volta che dobbiamo fare rilievi formali; questa città ha bisogno di essere governata con competenza e dedizione e noi vogliamo entrare nel merito delle questioni. Così come ci auguriamo che la Giunta abbandoni la litania dell’approvazione dei soli patrocini”.